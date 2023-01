Hæder til Rasmus: Du behøver ikke være god - men du skal have den rette indstilling og kunne høre efter

BRØNDERSLEV:Rasmus Scholdan Kristiansen har netop modtaget DBU Jyllands Ungdomslederlegat 2023 i Herning Kongrescenter til fodboldorganisationens årlige delegeretmøde.

Den ihærdige ildsjæl har i en årrække været en tydelig frivillig omkring børne- og ungdomsfodbolden i Brønderslev Idrætsforening (BI)

Rasmus Scholdan Kristiansen er træner for klubbens drenge i U15 og U16, han er koordinator for drengene i både børne- og ungdomsafdelingen - og så er han tovholder og initiativtager til konceptet Den 3. Træning.

Det er ganske ligetil ...

Konceptet med Den 3. Træning startede oppe i hovedet på den initiativrige klubmand og er siden blevet et succesfuldt tiltag for først og fremmest Brønderslev IF’s fodbolddrenge og -piger, men også for øvrige klubbers fodboldgale spillere.

- Fodbold skal være for alle. Der er masser af muligheder for de bedste. Men det betyder ikke, at det kun er de bedste, der har lyst til at spille mere fodbold, siger legatmodtageren.

Det er egentlig ganske ligetil; det er et ekstra træningstilbud på fredage, for alle dem som har lyst, både drenge og piger. Der er ikke krav om niveau, men derimod om den rette indstilling. Man skal have lyst og kunne høre efter, lyder det endvidere.

Op til 100 spillere

Konceptet har været en stor succes med flere end 100 spillere på visse træningsdage.

Prismodtageren har også tradition for at gøre tingene lidt anderledes for de hold, han er træner for.

Eksempelvis har han arrangeret flere træningslejre med overnatning, og drengene bliver kastet ud i alternative idrætter som fodtennis, bordtennis, fodboldgolf, beachhåndbold og karatetræning.

- Rasmus er altid positiv og har mange gode idéer, som han fortsat gerne vil udføre i BI, lyder det slutteligt i indstillingen til prisen.

Med i prisen følger et diplom, samt en spændende rejse med en ægtefælle eller samlever til en af landsholdenes udekampe.