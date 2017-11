BRØNDERSLEV: Der er stor interesse for årets børneloppemarked i Brønderslev Hallen.

Lørdag 4. november fra klokken 10 til klokken 14 åbnes dørene, og der er masser af loppeting til salg.

- Alle stande var fuldt bookede for to uger siden, så vi åbner op til en "loppehal" med over 80 fyldte stande. Det er 11. gang loppemarkedet holdes og vi håber som sidst, at der kommer rigtig mange besøgende. Der er gratis entre.