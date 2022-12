Langtidsholdbar borgmester blev beskyldt for at være kommet til magten ved et kup

BRØNDERSLEV:Der skete noget pudsigt på byrådsmødet i Brønderslev 30. november. Sagen handlede om begrænsninger for træhuse i et boligområde i Hjallerup.

Borgmester Mikael Klitgaard (V) fik forkludret et afstemningstema - og samtidig sendte han emnet så hurtigt til afstemning, at ingen nåede at stoppe ham.

Det var der flere byrådsmedlemmer, der blev ganske irriterede over.

- Jeg vil ikke have mit navn til at stå som om, jeg ikke kan lide træhuse, tordnede Borgerlistens Steen Søgaard - og andre markerede sig også efter afstemningen:

- Jeg er også i tvivl om afstemningstemaet, bemærkede Peter Stecher (K), mens Eskild Sloth (S) betegnede det hele som forvirrende.

- Når jeg bliver bedt om at sætte noget til afstemning, så gør jeg det. Lad nu være med at gøre det mere indviklet, end det er, replicerede Mikael Klitgaard, der samtidig tog kritikken til sig, glattede ud og tydeligvis meget gerne ville meget hurtigt videre i teksten.

- Slut - så er det punkt 11, hastede han.

Og på næste punkt lettede han stemningen ved at give ekstra god tid til, at nogen kunne nå at opdage det, hvis afstemningstemaet gik i kludder igen.

Det virkede til, at borgmesteren var tilgivet. Det var jo heller ikke ondt ment.

Hurtig i vendingen

Steen Søgaards udfald i byrådssalen stikker ikke så dybt, og han fortæller, at de snakkede om det bagefter, og så grinede lidt af det.

- Det er hans akilleshæl, at han nogle gange er lidt for hurtig, specielt når det spidser til. Så vil han gerne, at det skal vi lige have løst, fortæller Steen Søgaard.

Foto: Martin Damgård

Byrådsmedlem Henning Jørgensen (SF) har kendt Mikael Klitgaard gennem mange år.

- Mikael er lidt hurtig en gang i mellem. Ting skal helst ske her og nu, fortæller Henning Jørgensen.

- Vi er nødt til nogle gange at sige: "Hold lidt, Mikael". Men så lytter han også.

Vil gerne bestille noget

Mikael Klitgaard er selv klar over, at han nogle gange kan være utålmodig, men han kan godt lide, at der er lidt tempo over tingene.

- Når der skal bestilles noget, så skal det gå stærkt. Det skal der, når jeg laver noget. Til gengæld kan jeg også godt slappe af, når jeg ser tipsfodbold for eksempel. Og jeg kan virkelig slappe af i gode venners lag. Men jeg kan også godt lide, at der sker noget, siger Mikael Klitgaard, der synes, at politik en gang i mellem kan blive for langsommeligt i beslutningsprocesserne.

Derfor har han også i mange år talt for afbureaukratisering - men må konstatere, at det ikke er lykkedes.

- Jeg kunne godt tænke mig, at samfundet gik lidt hurtigere. Når vi skal planlægge noget og sende det ud i høring, går der et år eller to eller tre med en solcellepark for at redde verdens klima. Ting tager for lang tid, mener han.

Smiler og er glad

Politisk står Henning Jørgensen (SF) et andet sted end borgmesteren.

- Men der skal ikke være tvivl om, at vi går efter det samme mål - at gøre det så godt som muligt for kommunen. Og det gør vi så på forskellige måder, siger Henning Jørgensen, der oplever, at de sagtens kan snakke sammen, efter at have været uenige på et byrådsmøde.

Også fra Steen Søgaard møder Mikael Klitgaard anerkendelse.

- Han er sådan en, der kan snakke med alt og alle. Han er lige ud af landevejen og er i realiteten et hverdagsmenneske. Og han smiler altid - han er altid glad. Det betyder noget, når man er frontfigur, at man kommer med en optimisme, mener Steen Søgaard.

I reglen er der flere gode fælles grin til byrådsmøderne, og der er plads til en frisk bemærkning og en uformel tone. For Mikael Klitgaard falder det naturligt - han har et godt humør i sig.

- Det er min natur. Jeg har altid været glad for alt. Jeg kan ikke så let se problemerne som de lyse sider, fortæller han.

Det personlighedstræk skinner igennem i det politiske arbejde.

- Lidt frisk gå-på-mod og lidt livsglæde, det er vigtigt. Man skal ikke altid finde hårene i suppen - men se de store linjer. Det er dét, jeg gerne vil. Og vise det i gerning, som man har i ord, fortæller Mikael Klitgaard.

Busserne fra Dronninglund

Mikael Klitgaard blev i 2002 borgmester i Dronninglund Kommune frem til sammenlægningen med Brønderslev Kommune. Forud for det var der kampvalg i Venstre.

- Der var 780 mennesker i Brønderslevhallen, husker Mikael Klitgaard, der vandt over Jens Arne Hedegaard fra Brønderslev i kampen om at blive Venstres spidskandidat til den nye storkommune.

Mikael Klitgaard var borgmester i Dronninglund før kommunesammenlægningen. Han gik efter også at blive borgmester i den ny storkommune, og det blev han. Foto: Martin Damgård

- Vi fik skyld for, at vi havde sat et par busser ind. Det går folk meget op i. De mener, at det var et kup. Men det var jo meningen, at man ville vælges, og så arbejder man på det på forskellig vis og forsøger at mobilisere Venstres bagland. Det var egentlig fint, at vi kunne samle 780 medlemmer af Venstre i en hal. Det var sådan lidt demokratisk i orden. Det optog altså folk, husker Mikael Klitgaard.

- Var det dig, der havde orkestreret de busser der?

- Det ordnede vi i Venstre i Dronninglund Kommune, ja, og det var jeg også med i, ja, fortæller Mikael Klitgaard og smider en af sine karakteristiske friske bemærkninger oveni serveret med et smil:

- Nogen sagde, om vi ikke måtte få en fælles bus i stedet for hver sin bil. Det var faktisk pga. miljøet, at vi gjorde det.

Men egentlig blev han selv overrasket over at blive valgt. Brønderslev er jo noget større end Dronninglund.

Mikael Klitgaard og de politiske poster Mikael Klitgaard har været med i Venstres lokalforening, siden har var ung. Han var i 40'erne, da han i 1998 blev valgt ind i byrådet i Dronninglund Kommune.

Mikael Klitgaard var borgmester i Dronninglund fra 2002 til 2007, hvor kommunalreformen betød, at Dronninglund og Brønderslev Kommune blev lagt sammen.

Han var formand for sammenlægningsudvalget fra 2006 til 2007 og blev borgmester i den ny storkommune fra 2007 til 2010.

Ved valget i 2010 tabte Venstre, og Socialdemokraterne vandt magten og Lene Hansen blev borgmester. I den periode var Mikael Klitgaard formand for teknik- og miljøudvalget.

I 2014 blev Mikael Klitgaard igen borgmester, og det har han været siden.

Til januar har han 25-års jubilæum som byrådspolitiker. VIS MERE

Med træsko på

Kommunaldirektør Søren Steensen har arbejdet tæt sammen med Mikael Klitgaard længe, og han fortæller om deres samarbejde:

- Det er meget præget af, at vi snakker meget sammen. Det er jo Mikaels kongstanke, at det vigtigste er at få snakket med folk, og det er han knippelgod til. Han går jo ind i folk med træsko på og har en meget uformel og afslappet tilgang til tingene. Men man ved også, hvornår han mener det alvorligt. Det er så nemt at læse på ham, fortæller Søren Steensen.

Borgmesteren mener, at det er godt at komme ud og have en dialog med folk.

- Jeg tror, det med at være så daglig som muligt og snakke med folk på en almindelig måde er rigtigt vigtigt. Det er jo en del af mit arbejde, det lidt udadvendte. Jeg forsøger at undgå at blive administrator. Jeg er ikke den type, der sidder på kontoret konstant. Jeg vil hellere ud.

Flere sider af Mikael Klitgaard Mikael Klitgaard er fodboldinteresseret - han følger især med i engelsk fodbold, hvor han i gamle dage holdt med West Ham, ligesom han er fascineret af Manchester United og også holder med Liverpool. Han nyder at se fodbold, når han rigtigt skal holde fri.

Mikael Klitgaard er både uddannet landmand og uddannet skolelærer. Han købte sin første ejendom, da han var 23 år - det var et mål, han gik efter og nåede. Senere var han skolelærer og fritidslandmand. I dag driver han ikke længere landbrug på ejendommen.

Mikael Klitgaard er meget flittig til at komme ud til alle mulige begivenheder i kommunen. Fx dukkede han op, da Aktivitetscentret Grønningen åbnede en midlertidig butik til Black Friday.

- Det synes jeg er fint. Der er mange frivillige, der nemt kan blive glemt. De ældre, der var der, var rigtigt glade for at snakke med ham. Jeg synes, det var hyggeligt, og det var godt, at vi fik en snak om, hvad vi gør og hvorfor, siger Grethe Libergren, der er formand for centerrådet på Grønningen. VIS MERE

Ikke altid populær

På den røde side i byrådet finder man SF, Enhedslisten og en stribe socialdemokrater, som ikke altid er imponerede over borgmesteren. Slet ikke i år, hvor de røde partier ikke kom med i budgetforliget. Det har givet hårde ord i byrådssalen.

- Vi var ikke enige, og det er klart, at der er to versioner af det her. Så kan man sige, hvis skyld var det? Tja, jeg tror, begge parter vil give hinanden skylden. Sådan er det, når man er uenige om noget, opsummerer Klitgaard.

Mikael Klitgaard. Foto: Martin Damgård

En anden konfliktsag fra i år handlede om tidlig skolestart og fik over 100 forældre til at møde op i heftig protest til byrådsmøde. Også i den sag fik borgmesteren massiv kritik.

- Nu er det ikke første gang, jeg bliver skældt ud eller er udsat for kritik. Det sker også, når vi laver vindmølleparker, solcelleparker eller nedskæringer på andre områder. Men det er klart, at det påvirker altid, når folk føler noget, siger Mikael Klitgaard.

Mikael Klitgaard - blå bog Mikael Klitgaard er 68 år og født i Odder, men flyttede senere til Nordjylland.

Han har siden 5. klasse gået på Hjallerup Skole, tog realen i Dronninglund og HF i Nørresundby.

Privat bor Mikael Klitgaard på en gård i Thorup ved Dronninglund sammen med sin kone Doris Nielsen. De har to voksne børn, som ikke er i politik, og tre små børnebørn. VIS MERE

Hans drivkraft i politik er, at han godt vil være med til at lave et godt samfund.

- Jeg synes virkelig, det er en fornøjelse at være med til at præge, hvordan man får ting til at gå bedst muligt. Jeg kan virkelig føle glæde over det, forklarer han.

Indleder dagen med mail

Det mærkes også i hjemmet, at Mikael Klitgaard er optaget af sit arbejde.

- Det meste handler om politik, konstater hans kone, Doris Nielsen.

- Det første, Mikael kigger på om morgenen, er mail. Og telefonen er lige ved siden af. Han er på hele tiden, og det kan han rigtigt gode lide. Men til gengæld er han også god til at slappe af, fortæller hun.

Også i hjemmet slår det igennem, at Mikael Klitgaard har et lyst sind.

- Han er god til at sige, at vi må videre - vi tager det derfra, fortæller Doris Nielsen.

Folkestue med historie

I hjemmet er der nogle specielle ting, der står borgmesterens hjerte nært. Når man kommer ind, mødes man af et særligt lokale med et langbord med bænke rundt om.

- Vi sidder i Folkestuen på Overgaard. På den her gård boede Laurits Jensen, der var sognerådsformand fra 1912 til 1946 i Dronninglund Kommune. Der blev truffet mange beslutninger ved lige præcis det her bord, fortæller Mikael Klitgaard, der er rigtig glad for rummet og den historie, der er.

- En folkestue var jo et sted, hvor folkene spiste. Helt tilbage var der en pige her på gården og tre karle. Så sad man her og spiste, og så lå man og sov til middag en halv time, inden man gik ud i marken, fortæller Mikael Klitgaard.

Mikael Klitgaard for enden af bordet i Folkestuen, som har en særlig betydning og historie. Foto: Martin Damgård

Fodbold og whist

Mikael Klitgaard er også glad for sit fritidsliv, hvor han går på jagt, og så er han med i en kortklub, der spiller whist hver 14. dag. Han er også rigtig glad for at være sammen med sin familie og at tage på tur med de små børnebørn.

Han spiller også midtbane på et seniorfodboldhold som en del af kommunens projekt "Bevæg dig for livet", som skal få folk i gang.

På fodboldbanen går det dog ikke så hurtigt, bemærker han.

Det vil Klitgaard gerne huskes for Når du engang ikke skal være borgmester mere, hvad håber du så at du vil blive husket for?

- Jeg vil gerne være med til at give frihed til vores borgere, så de selv er med til at bestemme, og de kan være tilfredse og glade, også selv om de selv skal hjælpe til. Og at vi sørger for at gøre det ordentligt for dem, der har behov. Den almindelige drift skal være sund og fornuftig. Jeg vil nødig have, at der står en ruin tilbage bagefter. Jeg vil gerne overlade en driftssikker kommune til de efterkommere, der måtte komme. Jeg vil gerne overlade et sted, hvor de næste generationer får det godt med et ordentligt klima og miljø, service og uddannelse. VIS MERE