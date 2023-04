Han er den, der har ventet længst - for ingen ville have Max

HJALLERUP:Nødstedte og overskydende hunde opholder sig for tiden i gennemsnit 24 dage på dyreinternaterne, før de kommer ud til nye, gode familier.

Det er 40 procent længere end samme tid sidste år. Det viser tal fra fem af Dyrenes Beskyttelses internater.

- Den hund, der har siddet længst tid uden et nyt hjem, er boxerblandingen Max på Nordjyllands Internat. Han har ventet siden 24. januar uden held. Det er meget lang tid, forklarer Karina Fisker, internatchef i Dyrenes Beskyttelse.

Max fandt et nyt hjem 30. marts, men nåede desværre at være den, der ventede i længst tid.

Hvalpe er eftertragtede

Hvalpe er nemmere at finde nye hjem til viser erfaringen fra internaterne.

13 labradorhvalpe i alderen tre til syv måneder blev indleveret til Dyrenes Beskyttelses internat i Hjallerup i starten af året, og de har fået nye hjem. Arkivfoto: Dyrenes Beskyttelse

- Vi har haft en del hvalpe og eftertragtede racer, som trækker gennemsnittet på ventetiden ned, men vi har samtidig mange hunde, der sidder i lang tid. Det bekymrer mig, at det tager så lang tid, før vi finder de rigtige hjem, oplyser hun.

- Selvom internaterne gør alt, hvad der står i deres magt for at give hundene en god oplevelse på internat, så er det bare ikke alle hunde, der trives. For nogle hunde er det meget stressende, og det bliver de rigtig påvirkede af.

Det er i følge Karina Fisker særligt de hunde, som har tungere bagage med, som kan være svære at finde hjem til, men som også har svært ved at være på internaterne.

- Vi har over 40 hunde, som søger nye hjem netop nu, på alle vores internater, og det har jeg ikke oplevet før i al den tid, jeg har været ved Dyrenes Beskyttelse, siger Karina Fisker.

De længere ophold på internaterne fylder sammen med flere sociale sager internaterne med hunde. Fra januar til marts har Dyrenes Beskyttelse haft 242 hunde fordelt på fem internater mod 175 i samme periode sidste år.

Hundene laver flaskehalse

Der er ikke er plads til nye hunde før dem, der allerede er på internaterne, er flyttet.

Det resulterer i lange ventelister på Dyrenes Beskyttelses fem største internater.

- Vi har ventelister med op til 30 mennesker, der gerne vil indlevere deres hunde, som vi langsomt arbejder os igennem, men det tager tid, siger Karina Fisker.

Internaterne har altid ekstra pladser, som er reserveret til hunde, som kommer ind fra dyreværnssager og sociale sager, hvor ejeren ikke længere kan tage vare på dem.

Markedet for hunde er mættet

Der er blevet anskaffet rekordmange hunde de seneste par år.

Det kan ses i Dansk Hunderegister, hvor der i 2021 blev registreret 79.122 hunde i Danmark, hvilket er rekord.

I 2022 var tallet faldende igen, og 66.743 blev registreret. Det store fald tyder på, at markedet kan være mættet for nye hundeejere.

De sidste seks måneder har 303 hunde fået nye hjem gennem Roskilde, Fyn, Århus, Brande eller Nordjyllands Internat. Dyrenes Beskyttelse håber, at danskerne vil kontakte deres lokale internat, hvis de overvejer en hund i familien.