Han gav en million kroner: Det er en gave til fremtiden og kulturen

BRØNDERSLEV:Står det til 56-årige Jimmy Bent Jensen, så skal fremtiden sikres for Brønderslev Amatør Scene, BAS og det nye kulturhus Fabrikken.

Derfor har han som privatperson valgt at donere en million kroner af egen lomme til formålet og forklarer hvorfor.

BAS er vigtig for Brønderslev. Uden BAS, havde vi ikke biograf og teater i byen Jimmy Bent Jensen, Giver af en million til BAS

- BAS er vigtig for Brønderslev. Uden BAS, havde vi ikke biograf og teater i byen, og et koncertsted mindre, siger Jimmy Bent Jensen, der er et velkendt ansigt i BAS.

- Jeg har selv været med i BAS i cirka 30 år, fra dengang vi skulle søge bestyrelsen om penge til at købe en ny spånplade, til nu, hvor vi har lejet næsten 1500 kvadratmeter. Vi har over årene udviklet os meget, så nu er der næsten aktiviteter hver dag. Og jeg ser ikke udviklingen stoppe her, spår Jimmy Bent Jensen.

- Hvis det lykkes at få Fabrikken op at stå, gror BAS videre. Men samtidig med at BAS gror videre, er projektet også grobund for andre interesserede. Det er for eksempel Bokseklubben. Men det sker bare ikke, hvis der ikke er penge til det. Og desværre støtter kommunen ikke op økonomisk, derfor har jeg valgt at donere penge til projektet, forklarer Jimmy Bent Jensen og fortsætter.

Jeg håber bare at andre følger efter, for det er vigtigt, at vi ikke mister BAS for byens skyld. Jimmy Bent Jensen, Giver af en million til BAS

- Jeg håber bare at andre følger efter, for det er vigtigt, at vi ikke mister BAS for byens skyld.

Formand for BAS-bestyrelsen Susanne Berthelsen er taknemmelig for den store private gave til BAS.

- Gaven betyder rigtigt meget for os. Især her i starten af projekt Fabrikken, hvor der lige nu kun er omkostninger. Gaven betyder, at vi inden for kort tid kan sætte gang i arbejdet for en ny lokalplan, som vi er nødt til at bruge eksterne konsulenter til at hjælpe os med. Så vi er rigtigt, rigtigt glade for donationen, siger Susanne Berthelsen.

Lige nu arbejder BAS og arkitektfirmaet Signatura på højtryk med stregerne til Fabrikken. Hvis planen lykkes, vil den gamle fabriksbygningen blive nyt hjemsted for BAS.

Det ville glæde Jimmy Bent Jensen, der gerne vil overvære den første teaterforestilling i Fabrikken.

- Jeg håber, det bliver muligt, siger Jimmy Bent Jensen.