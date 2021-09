Handelschef siger op: - Det er med gråd i stemmen og tårer i øjnene

BRØNDERSLEV:Brønderslev skal have ny handelschef. Efter godt og vel fire år på posten har Lars Bisgaard Andreasen - der også er byrådsmedlem - valgt at sige sin stilling op. Nordjyske har ikke haft held til at få fat i hovedpersonen, men på sin Facebook-side skriver han blandt andet følgende:

- Det er med gråd i stemmen og tårer i øjnene, at jeg skriver disse linjer. Jeg har i dag meddelt Brønderslev Handels bestyrelse, at jeg desværre bliver nødt til at opsige vores samarbejde fra den 1. oktober.

Lars Bisgaard Andreasen har fået job på TV 2 Nord, hvor han skal være sponsor- og eventmanager. Men han understreger i forbindelse med sin afsked, at han har været særdeles glad for jobbet i Brønderslev.

- Jeg har elsket at arbejde for Brønderslev Handel. Når det er sagt så er realiteterne også at engagementet er deltid. Det giver en del udfordringer når den type job skal kombineres med noget andet, og i mit tilfælde har det været byrådsarbejdet samt min egen virksomhed "Kreativ Ildsjæl".

Farvel til politik

På den politiske bane blev Lars Bisgaard Andreasen valgt ind i byrådet i Brønderslev Kommune som en af de store lokale stemmeslugere for Socialdemokratiet. Men efter intern uro meldte han sig her i foråret 2021 ud af partiet - og blev løsgænger i byrådet. I den forbindelse langede han ud efter både partilinjen og den socialdemokratiske borgmesterkandidat Bettina Bøcker Kjeldsen.

Efterfølgende har Lars Bisgaard Andreasen annonceret, at han stopper i politik med udgangen af denne byrådsperiode - og også det har været medvirkende til hans stop som handelschef.

- Som I måske ved, stiller jeg ikke op til det kommende kommunalvalg, og derfor vil jeg ikke længere have dette ”ben” efter 1. januar. Derfor har jeg været nødt til at kaste en masse bolde op i luften, og planen var at jeg stille og roligt skulle få tingene på plads i løbet af det kommende halve års tid, skriver han på Facebook.

Men da jobbet som sponsor- og eventmager blev en mulighed, så fortæller Lars Bisgaard Andreasen, at "pludselig gik det hele hurtigere og i en anden retning end jeg havde regnet med. Men sådan er livet jo engang imellem".

Den afgående handelschef har lovet bestyrelsen, at han vil færdiggøre de opgaver, han sidder med - desuden vil han i den udstrækning, som tiden tillader det, hjælpe foreningen på frivillig basis.