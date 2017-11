Handlende har store ønsker omkring central plads

BRØNDERSLEV: - Det nye byggeri omkring den gamle politistation skal følges op af udvikling på Banegårdspladsen. Det er udmeldingen fra Brønderslev handel forud for et offentligt møde onsdag.

- Vi ved godt, at man forsøger at få pladsen til at tage sig flot ud, men vi synes altså, at det er et sørgeligt syn, der møder byens borgere og gæster, når de kører eller går forbi Banegårdspladsen, lyder det fra handelschef Lars Bisgaard Andreasen.

Han er især ked af det førstegangs-indtryk, som mange får af byen, når de skuer ud over det han betegner som en grå og kedelig plet uden liv.

- Jeg tør slet ikke tænke på, hvad turister og besøgende får af indtryk, når de kommer ind med bus og tog eller parkerer på pladsen. Vi bliver nødt til at skabe udvikling og få skabt en plads med liv, og som kan brande byen udadtil.

Forud for mødet kommer Brønderslev Handel nu med sit oplæg til, hvad man mener, der skal til, for at skabe noget unikt, der kan sætte gang i udviklingen i midtbyen.

- Vi lægger op til, at man inddrager en del af Nørregade og lægger det til det grønne område på pladsen. På den måde skaber vi en plads, hvor der er mulighed for at skabe et frirum med liv og aktivitet.

Brønderslev Handel foreslår, at man på pladsen indretter scene, en stor børnelegeplads, vand-oaser, der giver mulighed for let, et overdækket område, hvor man kan lave aktiviteter som f.eks. julemarked og råvaremarked og et område med outdoor-fitnessredskaber.

- Det vil skabe liv og aktivitet, også uden for butikkernes åbningstider, og det vil ikke mindst kunne udvikle pladsen til at blive et samlende midtpunkt for aktiviteter, musikalske oplevelser og events.

Der er også kigget på selve banegårdsbygningen.

- Her er oplægget, at man indretter kunstcenter og giver Brønderslev Amatør Scene mulighed for at indrette sig med biografs og scene. Det kan enten være i den nuværende bygning eller ved, at man river stationsbygningen ned og bygger nyt, og kombinerer med et opholdsområde for rejsende med tog og bus.

Der er tanker om et ungdomshus i bygningerne, og det mener Lars Bisgaard Andreasen sagtens kan kombineres.

- Det vil bare skabe endnu mere liv og aktivitet.

Brønderslev Handel venter, at uanset hvem der kommer til at sidde med borgmesterkæden i den kommende byrådsperiode, så vil vedkommende prioritere, at der bliver afsat de nødvendige ressourcer til at få opdateret området.