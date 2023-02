Har trukket stikket: Helle har lukket forretning i hast

BRØNDERSLEV:Det er med yderst kort varsel, at indehaveren af Toft Systue i Jyllandsgade i Brønderslev har trukket stikket.

Indehaver Helle Toft skrev således følgende 30. januar på systuens facebook-side: "Da jeg har valgt at lukke systuen pr 31 januar, så er sidste frist for afhentning tirsdag 31 januar. Takker for mange gode år".

For nylig fortalte Helle Toft i et større interview med Nordjyske ellers, at corona-nedlukningen havde været hård kost både økonomisk og mentalt, men at hun nu igen så mere optimistisk på fremtiden.

Nordjyske har været i kontakt med Helle Toft, men hun ønsker ikke at uddybe beslutningen.

På facebook er der kommet flere reaktioner i kølvandet på den offentliggjorte beslutning:

- Hvor er det ærgerligt. Ønsker dig held og lykke fremover, lyder det fra en bruger, mens en anden skriver:

- Nej Helle, det går altså ikke, hvad skal jeg nu stille op, nå tak for al din hjælp gennem årene og rigtig god vind fremover.

En enkelt påpeger også, at "det var dælme kort varsel".