Harmonikatræf i Øster Hjermitslev

ØSTER HJERMITSLEV: I disse dage er Øster Hjermitslev endnu engang vært for harmonikatræf. Træffet åbnede fredag aften og havde lørdag blandt andet besøg af Brønderslevs borgmester Mikael Klitgaard, der åbnede dagens program ved middagstid.

Der har i år været 30 spillemandsgrupper tilmeldt arrangement, og de spillede lørdag efter planen helt frem til midnat.

Gud og harmonika

Harmonikatræffet fortsætter søndag, hvor sognepræst Lise Lundgren afholder gudstjeneste med harmonikamusik som akkompagnement til den obligatoriske salmesang.

I forbindelse med arrangement er der etableret campingplads med 60 pladser.

- Det har været et ganske udmærket år i forhold til antal deltagere. Vi har vel haft over 200 i teltet her til eftermiddag, og det er vi godt tilfredse med, sagde Ole B. Hejlesen, der er formand for harmonikatræffet i Øster Hjermitslev sidst på eftermiddagen lørdag.