Havde du også glædet dig til Nordjyllands største folkefest? Minderne har vi da lov at ha'

HJALLERUP:Hvis du er en af de mange, der har krydset den kommende weekend af i kalenderen for at slå dig løs under det årlige Hjallerup Marked, så er det nu, abstinenserne melder sig.

For markedet, som er blevet afholdt hvert eneste år siden 1744, er blandt de mange folkerige begivenheder, som i år er blevet tvunget til aflysning på grund af risikoen for at sprede coronavirus.

25















































Galleri - Tryk og se alle billederne.

I mere end 200 år var det hestene, som var omdrejningspunktet for markedet i Hjallerup. Siden hestene langsomt forsvandt ud af dansk landbrug kræmmerne og den egentige folkefest kommet i centrum, og årligt har det trukket op mod 200.000 gæster til den nuværende markedsplads.

Siden 1966 har Hjallerup Samvirke stået bag markedet. Overskuddet er gennem mange år blevet kanaliseret over i byens foreningsliv.