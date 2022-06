Havecenter lukker efter 55 år - men du kan stadig gøre vilde kup

DRONNINGLUND:Mange af varerne er på det seneste revet væk - men der er stadigvæk mulighed for at gøre en særdeles god handel.

Bo Grønt Havecenter i Dronninglund lukker med udgangen af juni, og derfor skal varebeholdningen sælges.

Lige nu kan du faktisk få hele 70 procent i rabat, hvis du kan finde en plante, en vandsten i granit eller et stykke brugskunst, som du forelsker dig i.

Det er efterhånden en måned tid siden at indehaverne - Elsebeth Bach Christensen og Bent Christensen - offentliggjorde, at de har solgt deres havecenter.

- Vi annoncerede det lige efter Mors Dag. Og nu er butikken jo snart tom for varer, siger 77-årige Bent Christensen.

Bent Christensen lukker Bo Grønt Havecenter i Dronninglund med udgangen af juni. Foto: Claus T. Kræmmergård

Det var tilbage i oktober 1966, at han åbnede havecenteret i Dronninglund.

- Så vi har efterhånden haft det i godt 55 år. Og når man har arbejdet i mere end 50 år, så må det vel være lovligt at stoppe. Vi er ved at have lidt afspadsering til gode, siger han med et smil.

Egentlig ønsker han ikke at knytte så mange flere ord til parrets afsked med butikken.

- Jeg har ikke en masse filosofiske tanker omkring det. Men vi har haft en god tid her, og ser tilbage på de mange år med en stor tak til vore mange kunder. Mange af dem er kommet her i tre generationer. Jeg ser også tilbage til min gamle læremester, Martin Thomsen i Skalborg, der lærte mig, at det drejer sig om at have noget til salg, som kunderne hellere vil have end deres penge.

Havecenteret har adresse på Østre Ringgade 2 i Dronninglund - og når det altså med udgangen af juni bliver lukket ned, så varer det lige et stykke tid, inden der igen sælges planter fra bygningen.

Det er forretningen BlomsterBixen, der har overtaget havecenteret.

BlomsterBixen har hidtil holdt til både på Slotsgade 23 i Dronninglund - og desuden på Hovedgaden 35 i Præstbro. Men nu skal aktiviteterne samles i havecenteret.

BlomsterBixen i Præstbro lukker 30. juni - men der bevares dog en selvbetjeningsløsning til beboerne i byen.

I Slotsgade lukker BlomsterBixen ned 21. juli - med allerede dagen efter er man klar til åbne i de nye rammer på Østre Ringgade.