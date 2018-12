Haves: Stjålne halskæder. Ønskes: En ejer

BRØNDERSLEV: En hundepatrulje fra Nordjyllands Politi var 15. november i Brønderslev for at lede efter en indbrudstyv. I den forbindelse fandt en af hundene en pose med fem halskæder i et buskads ved Sommervænget.

– Det er sandsynligt, at alle fem halskæder tilhører samme person. Måske en boligejer i Brønderslev, som har været udsat for indbrud i perioden 1. til 15. november. Én af halskæderne er forholdsvis karakteristisk, da den har et vedhæng af mørkt rav med en hvid markering på, fortæller efterforskningsleder Mikkel Brügmann fra Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Få dage senere – 18. november – indleverede en Brønderslev-borger så en del halskæder og en pin, som hun havde fundet i sin have i området Emil Reesens Kvarter. Politiets vurdering er, at smykkerne også stammer fra indbrud i omtalte periode.

Har man spørgsmål, eller vil man gerne se smykkerne og evt. dokumentere sit ejerskab, kan man ringe til politiet på tlf. 114. Så vil man blive sat i kontakt med politiets indbrudsefterforskere i Brønderslev.

Juletid er indbrudstid

Mikkel Brügmann står i spidsen for netop den gruppe af indbrudsefterforskere. De arbejder til daglig i politiets lokaler på Godsbanegade 14 i Brønderslev. Hans budskab er klart – her kort før jul:

– Julen er højsæson for indbrud, desværre. Det ved vi. Indbrudstyvene går efter kontanter eller værdier, som er lette at omsætte – smykker, bærbare, tablets og anden elektronik. Den slags er der ekstra meget af i hjemmene her i juletiden. Derfor kan vi klart opfordre til, at man reagerer, hvis man får øje på mistænkelige, ukendte køretøjer og personer i sit lokalområde. Ring endelig på 114 og fortæl politiet, hvad du har set, opfordrer Mikkel Brügmann.