Haves: Voldsoffer. Ønskes: Viden om sagen

BRØNDERSLEV:Nordjyllands Politi i Frederikshavn står med en voldssag, som man gerne vil have belyst - idet offeret i sagen er meget lidt snakkesaligt, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Episoden skulle angiveligt have fundet sted omkring klokken 23.30 søndag aften på Risagergade i Brønderslev, hvor en 28-årig mand skal være blevet slået med et jernrør og efterfølgende blevet sparket. Dog uden at komme alvorligt til skade.

- Han har været til kontrol på skadestuen, men blev sendt hjem uden at blive behandlet, siger Peter Skovbak.

Peter Skovbak har dog et stort problem, nemlig at den 28-årige altså ikke vil sige ret meget om sagen. Faktisk fik politiet ikke anmeldelsen fra den 28-årige selv, men fik kendskab til sagen andre steder fra. Så hvis nogen har oplysninger, der kan bidrage til at opklare, hvad der egentlig er sket i Risagergade søndag aften, så hører politiet gerne nærmere om det.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 1-1-4