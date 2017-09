Havørreddag i åerne

BRØNDERSLEV: Søndag er den årlige havørreddag. Det er Brønderslev Lystfiskeriforening, der står bag, og der kan fiskes i foreningens vandløb fra midnat mellem lørdag og søndag og frem til søndag klokken 14.

Klokken 14 er der indvejning i lystfiskeriforeningens klubhus på Spejlborgvej, hvor der også er præmieoverrækkelse.

Der må fiskes i Brønderslev Lystfiskeriforenings fiskevand samt i Nedre Ryås vand. Der må ikke fiskes i Kraghedesøen og Klausholm Å. Konkurrencen er åben for alle. Der kræves dog fisketegn.

Der er udsat en el præmier. Der er mindstemål på 40 centimeter for laks og havørreder, 23 centimeter for aborrer og 60 centimeter for gedder.