Hedelundssøer får ilt

BRØNDERSLEV: Iltindholdet i Hedeludnssøerne er langt lavere end det skal være. Derfor tilføres søerne nu mere ild.

- Miljøeksperter har taget prøver i Hedelundssøerne.

- Eksperterne kunne meget hurtigt konstatere at iltindholdet i vandet var for lavt. Det er omkring 10 procent - og vurderingen var at niveauet skulle ligger på ca. 50 procent på de målte steder.

- De øvrige analyser de tog må vi vente lidt på, men de anbefaler, at vi oprenser søen for organiskmateriale for at undgå at ilten bliver brugt til forrådnelses-processen, fortæller formand for Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg, Karsten Frederiksen (K).

- Oprensningsarbejdet går i gang i løbet af november.

Gartnerne har ændret dyserne i springvandet, sådan at der kommer maksimalt med ilt i vandet derfra.