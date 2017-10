Hele byen skal danse på én gang

BRØNDERSLEV: Fredag klokken 13 sætter elever og medarbejder fra Nordjyllands Idrætshøjskolen fokus på gang som en motionsform, når vi går en fælles tur på ca. 5 kilometer.

Men det betyder også, at forretningsindehavere, ansatte og kunder i butikkerne skal ud at motionere et par minutter.

- Klokken 13.15 er de omkring 100 højskoleelever fordelt i Nygade, hvor musikken starter i højttalerne, og højskolens elever inviterer resten af Brønderslev til at danse en simpel dans sammen med højskoleeleverne, fortæller lærer Anja Bech Toftrup fra NIH.

- Når vi har danset, går elever og personalet fra NIH videre på vores tur, og alle der her lyst er velkomne til at gå med.

- Vores primære formål med arrangementet er at være en del af Dansk Arbejder-Idrætsforbunds motionsdag, og samtidigt gøre det muligt for personalet rundt i Brønderslev at komme ud til en lille dans, fortæller Anja Bech Toftrup.

Handelschef Lars Bisgaard opfordrer butikkerne til at bakke op om arrangementet.

- Det bliver sjovt for alle, siger han.