Helle vil godt kaldes hysterisk: - Prøv at have et kræftsygt barn

HJALLERUP:Magnus har ikke sovet så meget i nat, så han bliver hjemme fra skole. Han er flere gange vågnet med ondt i leddene; Bivirkninger efter den omfattende kemo-behandling, som han kæmper sig igennem for at blive helbredt for kræften i blodbanerne. Hans mor Helle skal også have daglig kontakt til skolen i Hjallerup for at vurdere, om der er sygdomme i omløb, der kan være en trussel mod Magnus. Nu rykker Covid-19 så tæt på, som en endnu en snubletråd for den lille familie på Østermarken.

- Jeg er en af de sårbare, som de snakker om kan blive rigtig hårdt ramt, hvis jeg bliver smittet, lyder det nøgternt fra Magnus.

Lynet slog ned