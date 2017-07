Helliger sig nu kunsten

RAVNSTRUP: Klaus Jensen har sagt sit gode job på Cubic-Modulsystem i Brønderslev for at hellige sig sig arbejde med kunst. Havekunst er navnet på firmaet, der har til huse Tylstrupvej 63 ved Ravnstrup.

Klaus Jensen havde orlov i godt en måned, og det er gået så godt med kunsten, at han har valgt at koncentrere sig om kunst. I 37 år har 55-årige Klaus Jensen været ansat på Cubic.

Det er kugleformede kunstværker, Klaus Jensen fremstiller. Han benytter affaldsjern til fremstilling af sin havekunst.

Klaus Jensen har seks forskellige størrelser i forme, som han fremstiller kuglerne i, så de bliver helt runde, når han former dem stump for stump.

- Kunstværkerne skal helst være rustne. Det tager typisk en måned til halvanden inden kunstværkerne får det rustne look. De er mellem 15 og 65 centimeter i diameter.

- For at fremme processen med rust, kan der bruges saltsyre. Men det hjælper også at kunstværkerne står under åben himmel i al slags vejr.

Klaus Jensen går typisk i værkstedet tidlig morgen - undertiden klokken 5.

Han har selv svejseanlæg og den påkrævede udluftning i sit værksted, hvor han fremstiller kunstværkerne.

Klaus Jensen køber affaldsjern hos A/S Peder Nielsen Beslagfabrik i Brønderslev samt Stena i Nørresundby, som han bruger til sine kunstværker.

Det var via surfing på computeren, Klaus Jensen faldt over siden Pinterest, der fortæller om mange kunstarter.

Klaus Jensen har udstillet på Rosenholm, i Aalborg Hallen, på Gram Slot, på Stenum Kunst og mange andre steder.

- Jeg sælger en del til kunstforeninger, og jeg har flere gode kunder med store haveanlæg, fortæller Klaus Jensen.

Kalenderen er fyldt med steder, hvor Klaus Jensen skal udstille. Blandt andet i København.

Ægtefællen, Dorthe Jensen, arbejder en del i pil, som de selv avler i haven.

Familien har en have på et par hektar, hvor kunstværkerne udstilles mellem bevoksningen, så der er mulighed for at se, hvordan de tager sig ud i naturen.

Klaus Jensen er på facebook, og han har planer om at oprette egen hjemmeside.