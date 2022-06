Henning fik opfyldt drøm om at blive pølsemand - men denne udfordring havde han ikke ventet

BRØNDERSLEV:Glæden var stor, da Henning Larsen 1. december kunne åbne Pølseboden på Banegårdspladsen i Brønderslev og skifte en titel som jord- og betonmand ud med en titel som pølsemand. Det var noget, han længe havde ønsket sig.

- Det er noget af et skifte, at jeg går fra at være jord- og betonmand til at sælge hottere. Jeg har været jord- og betonmand i 30 år. Men når man har lyst til at prøve noget andet, så skal man også gøre nogle ting, fortalte han dengang forud for åbningen, hvor han også sagde, at det havde været hans drøm de seneste ti år at få den pølsebod.

Men nu står Henning Larsen i en situation, han slet ikke havde forestillet sig: På grund af renoveringen af Banegårdspladsen er det svært for kunderne at finde parkering tæt ved Pølseboden - det var tidligere meget let med mange pladser på selve Banegårdspladsen. Men p-pladserne er blevet sløjfet i forbindelse med renoveringen, og det er et problem for pølsemanden.

- Jeg var lige begyndt at komme i gang efter corona, og der begyndte at ske nogle ting. Så lukkede kommunen p-pladsen, fortæller Henning Larsen.

Det kan han aflæse direkte i omsætningen, som er faldet, siden parkeringspladserne på Banegårdspladsen forsvandt.

- Hvis ikke folk kan køre til Pølseboden, så kommer de ikke. Man holder ikke 300 meter væk og går til Pølseboden. Det gør man simpelt hen ikke, er Henning Larsens erfaring.

Der pågår renovering af Banegårdspladsen, hvor det bygges en ny bus-ø, og busserne holder nu på den del af p-pladser, der ligger tættest på Pølseboden. P-pladserne på Banegårdspladsen er pt sløjfet. Foto: Martél Andersen

Han anslår, at han mister omsætning på mellem 1000 og 1500 kroner om dagen, og ganger man det op, mangler der hver måned omkring 40.000 kroner i kassen.

Renoveringen begyndte i starten af maj og ventes afsluttet til september/oktober.

- Jeg kan mærke det hver dag. Folk siger, at de ikke kan komme herind, fortæller Henning Larsen.

En hotter er fem minutter

Der er nogle parkeringspladser overfor Pølseboden ved Spar Nord, men de er ofte optagede i hvert fald om dagen, oplever Henning Larsen, der håber, at der kan findes en midlertidig løsning med at lave nogle få parkeringspladser langs vejen Ny Banegårdsgade lige ved Pølseboden, hvor der i dag står et parkering forbudt skilt.

- Hvis man kunne finde ud af at lave tre-fire midlertidige pladser, hvor man kunne holde ude foran, så ville det være genialt, mener Henning Larsen.

Det skal helst være let at parkere ved Pølseboden. Det ligger i en pølsebods natur.

- Folk gider ikke ligge og lede efter en p-plads for at få en hotter. En hotter er sådan fem minutter, så er man videre, forklarer Henning Larsen.

Henning Larsen elsker sit arbejde som pølsemand - men han oplever, at kunder i bil har svært ved at nå frem. Foto: Martél Andersen

Henning Larsen fortæller, at han og Tulip, som ejer Pølseboden, har været i dialog med kommunen. Men indtil videre er der ikke fundet en løsning.

- Hvis ikke det sker noget, så lukker Pølseboden igen. Hvis jeg skal sætte 40.000 til om måneden, så skal jeg ikke være her. Det er ikke en guldgrube i forvejen, siger Henning Larsen, der gerne ville have vidst på forhånd, at der var planer om at sløjfe p-pladserne på Banegårdspladsen.

Han håber på, at der kan findes en løsning, for han er glad for sit nye job.

- Jeg elsker det jo. Det er dejligt at stå her i god varme, mens man står og hygger sig og snakker med kunderne, men man skal også helst have lidt ud af det. Jeg har også udgifter derhjemme, der skal betales, konstaterer Henning Larsen.

Snakken med kunderne er noget af det, som pølsemand Henning Larsen kan lide ved sit arbejde. Foto: Martél Andersen

Formand vil se på muligheder

Formand for teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune, Peter Stecher, kan godt se, at der er gener.

- Man er jo i gang med hele det anlægsarbejde, og det giver nogle gener i en periode, og det rammer også Pølseboden. Det er vi bevidste om. Jeg har lige talt med forvaltningen om, om vi har nogle muligheder for at afhjælpe de konsekvenser. Forvaltningen er i dialog om at hjælpe, fortæller han.

Han peger på, at der også er p-området ved Spar Nord og en enkelt p-plads lige bag Pølseboden.

- Vi forsøger at hjælpe på situationen for alle med de muligheder, vi har.

Der foregår en større renovering af Banegårdspladsen i Brønderslev for tiden. Foto: Martél Andersen

Henning Larsens ønske om, at man kunne lave tre midlertidige pladser lige foran Pølseboden, vil han gerne se på:

- Det vil jeg tage med til projektlederen og se, om der er nogle muligheder, vi ikke lige har været opmærksomme på, som vi kan dykke ned i. Der kan være noget trafiksikkerhedsmæssigt, der gør, at man ikke kan, men jeg vil gerne prøve at arbejde med det, siger Peter Stecher.

Peter Stecher forstår godt pølsemandens problem.

- Det er en kendt problemstilling, lige så snart der er et anlægsarbejde af forskellige art, ligesom når man graver op foran butikker. Det er det samme her. Jeg håber vi kan finde en løsning, som kan afhjælpe nogle af de gener, som Henning oplever dernede.