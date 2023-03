Henning Jørgensen fortsætter som spidskandidat til byrådet

SF Brønderslev-Dronninglund har holdt sin årlige generalforsamling. Det oplyser partiforeningen i en pressemeddelelse.

Her blev det besluttet at opstille Henning Jørgensen som spidskandidat for SF til kommunalvalget i 2025 for en periode mere.

- Der var en god snak om de aktuelle politiske temaer, både landspolitisk såvel som kommunalt. SF’s byrådsmedlem Henning Jørgensen aflagde en levende beretning om forhold i byråd, hvor specielt de, af de blå partiers i budget 2023 vedtagne førskolegrupper og øvrige besparelser på et trængt børneområde blev diskuteret. Men osse andre emner blev berørt. Der var stor opbakning til Hennings arbejde i byrådet, skriver SF Brønderslev-Dronninglund.