Her er de ny statslige arbejdspladser i Nordjylland

DANMARK: Aalborg kan se frem til 156 nye statslige arbejdspladser, og samlet set får Nordjylland 399 nye arbejdspladser i forbindelse med regeringens udflytningsplaner.

Der bliver også nye statslige arbejdspladser i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Brovst, Thisted, Løgstør og Hobro.

Aalborg får endnu en del af Motorstyrelsen (153 job) samt tre stillinger i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Hjørring kan se frem til 112 nye arbejdspladser. Størstedelen kommer via en samling af løn- og regnskabsopgaver i Statens Administration (75 job) samt dele af Skattestyrelsen (17 job) og dele af Moderniseringsstyrelsen (20 job).

Thisted bliver tildelt 51 job i form af en del af Gældsstyrelsen. Frederikshavn bliver hjemsted for Lønmodtagernes Garantifond (31 job) og Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (10 job), altså samlet 41 job. Løgstør får 24 statslige arbejdspladser i kraft af Miljømærkesekretariatet. Brovst bliver tildelt Sekretariatet for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd (11 job) og endelig er der fire job til Brønderslev, som får dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Hobro bliver hjemsted for en uddannelsesstation under University College Nordjylland (UCN) inden for eksport og teknologi.

Du kan se hele oversigten over hvilke arbejdspladser, der flytter til Region Nordjylland her.

I regeringens anden runde af udflytninger af statslige arbejdspladser bliver det universitetsbyerne uden for København, der står til at få flest stillinger i regeringens nye udflytningsplan.

Odense får 465 stillinger, 306 stillinger går til Aarhus og 264 stillinger til Roskilde.

Blandt de store flytninger er Miljøstyrelsen, som rykker til Odense. Dermed får Danmarks tredjestørste by del i de statslige arbejdspladser.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde ved præsentationen af regeringens udflytningsplan:

- Vi har set en tendens, hvor de store byer løber med det hele. Denne regering ønsker, at alle dele af landet skal have muligheder inden for rækkevidde. At vi får et Danmark i balance, sagde Løkke.

I regeringens anden runde udflytninger af statslige arbejdspladser får Odense med 465 stillinger og Aarhus med 306 stillinger flest arbejdspladser

/ritzau/