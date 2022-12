Her er der gået sport i kendt værtshus-disciplin: Mitchel søsætter ny forening

BRØNDERSLEV:Mange har nok et mere eller mindre klart minde eller to i baghovedet om en festlig aften på et brunt værtshus, hvor der ud på de sene nattetimer er blevet lagt arm hen over bordet. En klassisk og enkel duel mellem to.

Men sådan en dyst har potentiale til langt mere end blot at være en værtshus-disciplin.

Det er også en sport, der holdes mesterskaber i - også VM.

Nu kommer sporten til Brønderslev, hvor Brønderslev Armlægningsklub åbner. Og når man dyrker armlægning som sport, er der en hel masse mere til det, end man lige tror.

Idémanden bag den ny forening er Mitchel Rasmussen fra Brønderslev. Han har altid interesseret sig for styrketræning og trænet body building, og så har han set en del videoer med armlægning på youtube.

- Jeg troede ikke, det var noget, der sådan var udbredt, husker Mitchel Rasmussen, der undersøgte sagen og fandt ud af, at der ligger en armlægningsklub i Arden.

Her begyndte har for et års tid siden at træne.

- Så tænkte jeg, at nu ville jeg prøve at se, om vi kan få sporten herop. Det kunne være godt for sporten at få den udbredt, fortæller Mitchell Rasmussen.

Der er i dag kun cirka fem-seks foreninger i Danmark, så sporten er ganske smal.

Bordene er klar

Altså gik han i gang med at finde ud af, hvordan det kunne gribes an. Han fik hjælp af Brønderslev Kommune til at oprette en forening, og han fandt lokaler: Foreningen får til huse i kælderen hos Brønderslev Ungdomsskole på Nordens Allé, og der er også skaffet borde, så man kan komme i gang.

Sådan ser bordene, der lægges arm ved, ud. Privatfoto

Til sporten bruger man nogle særlige borde med puder til albuen og et håndtag, som den anden hånd skal holde omkring. Der bruges også kalk, man smører på hænderne, og en strap, der kan bruges til at binde hænderne sammen, hvis der er brug for det.

Der er også bestilt sofaer, så der kan skabes noget hygge i foreningens lokale.

Og på mandag 12. december fra klokken 18 til 20 byder Brønderslev Armlægningsklub til åbent hus.

Her håber Mitchell Rasmussen, at nogle vil dukke op - både mænd og kvinder. Der er allerede tilsagn fra to armlæggere om, at de vil være en del af klubben - begge er erfarne armlæggere, og den ene har endda vundet VM for seniorer. Derudover er der allerede fire-fem personer, der har spurgt ind til det.

Kræver teknik

Mitchel Rasmussen kan lide sporten af flere grunde.

- Det giver bare et kick. Jeg elsker det, der er meget styrke involveret, fortæller han.

Men der er også meget mere i det end styrke.

- Man kender det typisk fra værtshuse, og der er lidt ego i det, men når man kommer ind i det, finder man ud af, at der er langt mere teknik i det, end man tror. Der er så meget i det, og du skal læse din modstander. Styrke er en ting, men det er ikke nok at være stærk, hvis ikke du har dit håndled med, forklarer Mitchel Rasmussen.

Mitchel Rasmussen er glad for sporten, som også kræver god teknik. Privatfoto

Han træner selv fast, og det foregår også på andre måder end ved direkte at lægge arm. Der er også håndledstræning og fingertræning.

- Det er vigtigt at få de ledbånd og sener stærke. De fleste top-armlæggere træner også i et center, fortæller Mitchel Rasmussen.

Respekt for hinanden

Der er plads til alle, uanset hvor stærk man er.

- Man skal starte et sted, og det kommer ikke an på, hvor du er i livet styrkemæssigt, understreger Mitchel Rasmussen, der også oplyser, at deltagerne deles op i vægtklasser, ligesom man sparrer sammen.

- Vi passer på hinanden. Du må ikke bare klaske hånden ned. Vi har respekt for hinanden.

Privatfoto

Når man dyrker sporten på konkurrenceplan, kan man både stille op i højre og venstre arm. Man må gerne bruge hele kroppen, men albuen skal blive på puden på bordet.

- Der er så mange muligheder at angribe en hånd på, fortæller Mitchel Rasmussen.

Brønderslev Armlægningsklub får fast træningsdag lørdage mellem klokken 11 og 13.