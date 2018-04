Her snurrer hjulene

BRØNDERSLEV: Hjulene snurrer meget stærke på virksomheden Sundolitt i Brønderslev.

Flamingokasser ryger ud af maskinerne i stort tal, takket være øget travlhed i fiskeindustrien.

- Vi kan godt mærke, at der er god gang i fiskeindustrien, fortæller produktionschef Gregor Klon.

Der er ansat 23 medarbejdere på virksomheden, og de har rygende travlt.

Virksomheden går med planer om at automatisere en del af processen mere end i dag. Det gælder blandt andet transport af flamingokasserne fra produktionsmaskinerne til lageret. I dag læsses kasserne manuelt på vogne og køres på plads på lageret.

Kasserne læsses også på lastbilerne med håndkraft.

- Vi vil gerne have en hurtigere proces fra maskiner til lastbiler, så der ikke er nogen flaskehals. Der er lavet tegninger til en ombygning, hvori indgår etablering af to nye ramper.

Gregor Klon håber, at projektet kan sættes i gang i år.

Noget af det, der arbejdes på, er anvendelse af overskudsvarme.

- I dag fyrer vi nærmest for fuglene, og vi mener, at denne varme kan genanvendes, siger Gregor Klon.

Brønderslev Erhverv & Turisme vil hjælpe med dette projekt.

- Firmaet har fem lastbiltog, der kører kasserne ud til virksomhederne, men køber sig også til transport. Næsten alle leverancer sker i Nordjylland.

Der findes også en virksomhed i Billund, der tager sig af forsyning af resten af landet.

Virksomheden har en snes forskellige produkter - forskellige størrelser i kasser og låg. Kunderne er fiskefabrikker, fiskeslagterier med mere.

De borgere, der modtager fisk fra Skagen Food, får leverancerne i en kasse fra Brønderslev-virksomheden.

Ellers er det virksomhedens kasser, der benyttes til fisk fra fiskefabrik til detailforretning.

Borgmester Mikael Klitgaard (V) er glad for, at virksomheden beskæftiger en del ufaglærte samt flygtninge.

- Vi mener, at vi har et socialt ansvar, siger Gregor Klon.

Der er dog faglærte smede til at holde maskinerne i drift med mere.

Sundolitt er norsk ejet. På det danske marked er der fem virksomheder, der producerer flamingoprodukter.

Sundolitt er Brønderslev Kommunes kandidat til Tag-Fat-konkurrencen.

24. maj afsløres det i en hangar på Aalborg Lufthavn, hvilken virksomhed, der vinder.

- Der er en kandidat fra hver kommune, altså 11, fortæller Lars Hedegaard fra Tag Fat-konkurrencen.

Der er lavet en videofilm om alle virksomheder, og de kan udstille deres produkter i flyhangaren.

Der var syv virksomheder med i kapløbet lokalt, men Sundolitt vandt klart. Det er blandt andet svar på et spørgeskema til virksomhedens ansatte, der gav virksomheden flotte karakterer.

Gregor Klon siger da også, at han synes, det er en god arbejdsplads, og at der er et godt klima mellem medarbejderne.

Han kom i sommeren 2017 til virksomheden fra JKE-Design i Klæstrup, hvor han også var produktionschef. Han er uddannet kemiingeniør.