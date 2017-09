Hjallerup Bridgeklub fylder rundt

HJALLERUP: I år fylder Hjallerup Bridgeklub 50 år, og i den anledning er der både en såkaldt "Guldturnering" (16. september) og en jubilæumsfest (23. september). Trods deltagerbetaling så er det ikke gratis for klubben at afholde sådanne arrangementer, men heldigvis har man et pænt beløb i klubkassen, som netop er beregnet til sådanne formål.

At beløbet er så stort, at udgifter af den størrelsesorden kan klares, skyldes ikke mindst, at klubben for en del år siden fik testamenteret 50.000 kr., og dem har man passet godt på.

Det var Levin Jensen, som i mange år var medlem og kasserer i Bridgeklubben, som har testamenteret det pænt store beløb til klubben. Levin døde i 1996, og han var i det civile liv kasserer i Hjallerup og Omegns Sparekasse. Sammen med tre andre fra lokalområdet startede han Hjallerup Bridgeklub og var i mange år en god mand for klubben.

Sammen med tre andre bestyrelsesmedlemmer lagde formand Kjeld Pedersen en flot rød/hvid blomsterdekoration med et bånd med indskriften "Hjallerup Bridgeklub" på gravstedet på Hjallerup Kirkegård, hvor Levin ligger sammen med sin hustru Sinne. Bagefter udveksledes der snak om Levin og klubbens første år. Den eneste af de tilstedeværende, som næsten har været medlem samtidigt med Levin, var Esther Jungersen, som i dag er sekretær i klubben.