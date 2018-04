Hjallerup fik store stryg

HÅNDBOLD: Hjallerups håndboldherrer i 2. division kunne som ventet ikke stille noget op i onsdagens pokalkamp mod ligaholdet Skanderborg.

Gæsterne vandt hele 41-26.

- Det var to verdener, der mødtes. Det må vi bare erkende. Vi mødte et hold, der har slået Aalborg Håndbold to gange i denne sæson, og de var meget skarpere end os, lød analysen efter kampen fra Hjallerup-træner Jesper Stick.

Han var trods de markante cifre ikke utilfreds med sit hold.

- Vi scorede 26 mål, og det er rigtig, rigtig flot. Tit nok til at vinde håndboldkampe. Men vores defensiv kunne ikke stille ret meget op mod overmagten. Men vores unge spillere fik én på opleveren og en fornemmelse af, hvad der skal til for at blive ligaspiller. Så det var en spændende aften for os. Der er jo den her slags kampe, man som 2. divisionshold håber at få i pokalturneringen, sagde Jesper Stick.

Hjallerup rykkede ned fra 1. division i sidste sæson, men holdet klarer sig fint i 2. division og ser ud til at skulle spille kvalifikationskampe om oprykning.

- Det er ikke noget, vi tænker så meget på, og vi har ikke noget erklæret mål om at rykke op. Men vi går selvfølgelig på banen for at vinde alle kampe, og så må vi se, hvor langt det rækker, sagde Jesper Stick.