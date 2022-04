Hjallerup Marked er tilbage: - Vi forventer et brag af en fest. Simpelthen

HJALLERUP:Der er ganske snart Hjallerup Marked i sigte - helt nøjagtigt 2. til 5. juni. Og forberedelserne er i fuld gang.

- Hjallerup Marked bliver til noget, og vi arbejder i fulde omdrejninger med at få det op at køre. Og det kommer op at køre. Alt musik er bestil, og der er også garanti for, at der er øl i hanerne, beretter formand for Hjallerup Marked, Keld Nielsen.

Efter to år med corona-aflysninger er der glæde over, at man kan planlægge på normal vis. Og det er en god følelse.

- Der er fantastisk at komme til at arbejde ud fra, at nu bliver det til noget - hvor vi i et par år har taget nogle tilløb, og så er det blevet stoppet. Nu er vi ikke i tvivl, nu bliver det, fortæller Keld Nielsen, der tror på, at Hjallerup Marked 2022 kan blive rigtigt godt.

Der ventes mange mennesker på Hjallerup Marked i år. Arkivfoto: Torben Hansen

- Vi er ikke i tvivl om, at der kommer masser af mennesker til Hjallerup Marked. Det at få lov at komme ud igen, det bliver rigtigt fedt. Alle er interesserede i at komme ud og give den gas - ekstra gas. Vi er sikre på, at vi får flere gæster, end vi plejer, vurderer Keld Nielsen, der opsummerer:

- Vi forventer et brag af en fest. Simpelt hen.

God kampgejst

Forberedelserne er i fuld gang på mange fronter, og det kan godt anes, at man har haft et par år uden marked.

- Det betyder, at vi banker lidt rust af på nogle ting og ser på, hvoran vi plejer at gøre det. Men det er en rigtig god oplevelse, der er en god kampgejst i markedsudvalget nu, fortæller Keld Nielsen.

Formand for Hjallerup Marked, Keld Nielsen. Arkivfoto: Hans Ravn

Der er allerede nu lavet aftaler med en masse kræmmere - 80 procent at stadepladsrene er besat, og det svarer til tidligere år.

- Der er en udskiftning, men det brede billede er, at vi er på niveau, fortæller Keld Nielsen.

Forarbejdet for at få heste på Hjallerup Marked kører også efter bogen, og det bliver som det plejer med salgsheste, der ankommer torsdag morgen.

- Og så bliver der er stort stævne på ridestadion alle fire dage med opvisning, fortæller Keld Nielsen.

Også musikken er som det plejer - der bliver masser af musik.

Der bliver, akkurat som der plejer, masser af musik på Hjallerup Marked. Arkivfoto: Martin Damgård

- Vi starter med ANR koncert torsdag aften og Nikolaj & Piloterne i det andet store telt, fortæller Keld Nielsen.

Resten af musikprogrammet er ikke klar til afsløring endnu.

- Men vi har det musikprogram, der ligner dét, vi har haft i de tidligere år, fortæller Keld Nielsen.

Geder, popcorn og pølser

Der skal bruges cirka 2000 frivillige til at få markedet til at køre rundt, og man har pt 1550 tilmeldte, så der er tid til at finde de sidste.

I to år i træk har der ikke været Hjallerup Marked - men nu gør man klar til i år. Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

Der har for nylig været et arrangement på markedspladsen, hvor der kom geder på besøg, og hvor blandt andet tilflyttere fra de seneste par år uden markeder kunne komme.

- I år har vi inviteret folk på markedspladsen. Det gjorde vi, fordi vi gerne vil have de nye i byen på besøg på markedspladsen til en uformel snak om tingene. Der var mange småbørnsfamilier, og det var et arrangement med geder, popcorn og pølser. Det var rigtigt godt, fortæller Keld Nielsen.

Økonomisk er man også helt klar på trods af to år uden marked.

- Hjallerup Marked hviler i sig selv, forstået på den måde, at markedsforeningen har det overskud, vi laver, og det kan foreninger søge om. Så vi har kapitalen til at starte op med, det er ikke et emne for os.

Markedet plejer at have cirka 200.000 besøgende i løbet af de fire dage.

På det seneste marked i 2019 gav Hjallerup Marked et samlet overskud på 3,5 mio. kroner.