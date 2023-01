Hjallerup Marked får ny formand

HJALLERUP:Hjallerup Marked har fået ny formand.

I november meddelte Keld Nielsen, at han ønskede at træde tilbage efter seks år på posten, og markedsudvalget har derfor kickstartet det nye år med at konstituere sig med en ny i formandsstolen.

Det fremgår af en pressemeddelelse onsdag aften.

"Ny" er måske så meget sagt, for der er tale om den erfarne næstformand Stefan Jacobsen. Han har været næstformand samt PR-ansvarlig for Hjallerup Marked i seks år, og før da sad han i pladsudvalget i fem år.

- 2022 viste os, at både gæster og frivillige har savnet Hjallerup Marked under coronanedlukningen, og vi er glade og stolte over den store opbakning. Nu skal et nyt markedsudvalg arbejde videre, og det glæder vi os til, siger markedsformand Stefan Jacobsen i pressemeddelelsen.

Han får Peter Madsen som næstformand. To nye medlemmer er trådt ind i markedsudvalget, nemlig Lise Hansen og Michael Hovaldt.

Hjallerup Marked 2023 finder sted 1. til 4. juni.