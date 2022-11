Hjallerup Marked fik rekordstort overskud

HJALLERUP:Det store Hjallerup Marked gav i år et rekordstort overskud på 3,8 millioner kr.

Million-resultatet blev offentliggjort tirsdag aften på repræsentantskabsmødet i Hjallerup Samvirke.

Hjallerup Marked foregik i juni i år og var det første marked efter to år med corona-restriktioner.

- Vi er både enormt glade og enormt stolte, siger Hjallerup Markeds formand, Keld V. Nielsen, i en pressemeddelelse fra markedet.

- For mig handler Hjallerup Marked om tre ting: Det skal være sjovt at være gæst, det skal være sjovt at være frivillig, og så må vi gerne tjene penge til byen, tilføjer han.

De 3,8 millioner kr. i overskud går til byen, heraf to millioner direkte til Hjallerup Markedsforening.

Hjallerup Marked Hjallerup Marked har været afholdt siden 1744.

På grund af corona-restriktioner blev markedet dog ikke afholdt i 2020 og 2021.

I over 50 år har byens foreninger og 2000 frivillige stået for markedet, der altid afholdes den første weekend i juni.

Markedsformanden glæder sig over, at Hjallerup Marked - modsat mange andre kulturarrangementer og festivaler - ikke manglede frivillige. Tværtimod registrerede markedsudvalget mere end 500 nye hjælpere i år.

Ønsker flere kræmmere

- Den store opgave for markedsudvalget næste år er at lokke endnu flere kræmmere til. Mange af dem har haft det svært efter corona-pandemien, og det kunne vi se i år. Men vores mange gæster havde virkelig savnet at blive sluppet fri igen, siger markedsformanden.