Hjallerup Maskinforretning begæret konkurs

HJALLERUP:Mandag kunne NORDJYSKE berette, at Hjallerup Maskinforretning er lukket. Ved indkørslen til maskinforretningen blev kunderne mødt af en seddel, hvor det fremgik, at uforudsete omstændigheder gjorde, at forretningen holdt lukket.

NORDJYSKE har uden held forsøgt at komme i kontakt med bestyrelsesformand Peter Søndergaard Pedersen for at få svar på, om lukningen er udtryk for en konkurs. Men tirsdag bekræfter han til LandbrugsAvisen, at virksomheden har indgået konkursbegæring.

Konkursen kommer efter, at deres største samarbejdspartner Agco opsagde samarbejdet med øjeblikkelig virkning. Agco er en af verdens største producenter af landbrugsmaskiner med mærker som Challenger, Fendt, Massey Ferguson og Valtra.

- Vi har haft forhandlinger med Agco om de her ting, og det har ikke resulteret i et positivt resultat. Det må vi tage som konsekvens. Vi havde MF’erne tilbage, og når vi ikke har dem, så står vi uden vores vigtigste område, siger Peter Søndergaard Pedersen til LandbrugsAvisen.