Hjemløs overrasket med boller og kaffe

En hjemløs kan i aftenens vinterkulde måske se frem til mindre stivfrosne led og en varmere nat. Medarbejdere fra værestedet Det Blå Hus i Brønderslev har nemlig sat boller, kaffe og et varmt tæppe ud under halvtaget, hvor den hjemløse sover. Det har de gjort efter, at de har lagt mærke til, at den hjemløse har sovet under halvtaget udenfor værestedets åbningstid.

Medarbejderne har også lagt en seddel ud, hvor der står: "Velkommen til Det Blå Hus. Vi har desværre lukket nu, men her er lidt du kan varme dig på i aften."

På sedlen står også et telefonnummer den hjemløse kan ringe til, hvis der er brug for hjælp, fremgår det af et opslag på Brønderslev Kommunes Facebook-side.