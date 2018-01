Hjørring-elever er klogest i Nordjylland

Eleverne i 6. B på Lundergårdsskolen i Hjørring kan kalde sig Nordjyllands dygtigste klasse.

Eleverne fra Hjørring-skolen løb med sejren i landsdelsfinalen i "Smart, Parat, Svar".

I finalen vandt Lundergårdsskolen over Toftegårdsskolen for Jerslev og Rosendalskolen fra Mariagerfjord. Der var dog ingen tvivl om, at eleverne fra Lundegaard Skolen ville vinde titlen.

Den nordjyske finale blev onsdag afviklet på Nordkraft i Aalborg mellem de nordjyske vindere.

Med sejren går eleverne fra Hjørring videre til den landsdækkende finale 7. februar på Magasinet i Odense. Her er der en præmie på 10.000 kr. til vinderen af dysten om at blive Danmarks dygtigste klasse. Der deltager otte klasser i den landsdækkende konkurrence.

BrainBreakers fra Toftegårdsskolen i Jerslev, der repræsenterede Brønderslev Kommune, kom således på andenpladsen.

Oprindeligt var der 560 6. klasse med, men nu er der så kun otte klasser tilbage.

Den landsdækkende videns- og læsequiz Smart Parat Svar udfordrer ikke kun elevernes hjerneaktivitet, hukommelse og deres evner til at tænke hurtigt, men også til at samarbejde. Der er fem elever på holdet.

Også Frederikshavn kommune var repræsenteret med 6. klasse A fra Bangsbostrand Skole.

Det er bibliotekerne i Danmark, der står bag konkurrencen, der har kørt siden 2005.esb