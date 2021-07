Højesteret skal vurdere nordjysk kommunes underbetaling for hjemmepleje

BRØNDERSLEV:KA Pleje anker en dom fra Vestre Landsret, der sagde, at Brønderslev Kommune ikke betaler nok for hjemmehjælp leveret af et privat firma.

Det oplyser brancheforeningen i en pressemeddelelse.

Kommunen blev i dommen fra 5. juli dømt til at betale plejevirksomheden Blæksprutten fem millioner kroner i erstatning. Derudover skulle kommunen betale sagsomkostninger til KA Pleje, der førte sagen for plejevirksomheden.

Men KA Pleje er utilfreds med erstatningsbeløbet. Brancheforeningen havde under sagens behandling i landsretten krævet 22 millioner kroner.

Og selv om Karsten Høgild, der er direktør i KA Pleje, over for Nordjyske har sagt, at "det er glædeligt, at dommen (fra landsretten, red.) deler den klare og tydelige kritik, vi har rejst", mener han, at Vestre Landsret kom Brønderslev Kommune for meget i møde, hvad angår erstatningsbeløbet.

- Det er fuldstændig uholdbart, at en kommune slipper billigere ved at tilsidesætte lovgivningen end ved at lægge fakta på bordet. Vi skal have slået fast én gang for alle, at en kommune naturligvis ikke kan slippe billigere ved at bryde lovgivningen, og derfor anker vi til Højesteret, siger han i en pressemeddelelse.

/ritzau/