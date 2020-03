Højreaktivister fisker: Politiet opfordrer borgerne til at komme med oplysninger om plakater

Politisk aktive på den yderste højrefløj samlet i Nordic Resistance Movement eller Nordfront forsøger lige nu tilsyneladende at kapre nye medlemmer i Jerslev.

Flere steder i byen er, eller har været, plastret til med plakater, der gør opmærksom på organisationens eksistens og hjemmeside.

Det er ikke i orden, mener en lokal borger, der i begyndelsen af marts bad kommunen om at tage affære.

- Jeg vil gerne henstille til, at kommunen hurtigst muligt får det fjernet, så så få borgere som muligt bliver berørt af det, forklarer borgeren til Nordjyske Medier. Af frygt for repressalier ønsker borgeren anonymitet.

- Kommunen har desværre ikke været ude at fjerne det ophængte, og den har i øvrigt heller ikke svaret på min henvendelse. Jeg anmeldte også opslagene til politiet, fortæller borgeren.

- Jeg har nu selv fjernet en del af materialet. Jeg ved ikke hvem der står bag, men finder det fuldstændigt uforståeligt, at den slags kan finde sted i dag, siger borgeren.

Byrådsmedlem Karsten Frederiksen (K) er ikke glad for sagen.

- Men det kommer ikke bag på mig, at der nu desværre også sker sådan noget her. Såfremt der er hængt noget op på offentlige steder, så vil vi fjerne det hurtigst muligt, siger Karsten Frederiksen, formand for teknik- og miljøudvalget.

I borgmesterkontoret er Mikael Klitgaard (V) heller ikke glad for plakaterne.

Det er da rigtig træls, for det ser jo ud som om, det er nynazister. Mikael Klitgaard (V), Borgmester i Brønderslev

- Det er da rigtig træls, for det ser jo ud som om, det er nynazister, siger han.

Nordjyllands Politi bekræfter anmeldelsen.

- Vi har modtaget en anmeldelse om, at der i Jerslev er klistret opslag op, der er underskrevet NORDFRONT. Politiet i Frederikshavn har som del af sagsbehandlingen dokumenteret disse opslag i anmeldelsesrapporten, og vi opfordrer borgerne til, at man henvender sig til politiet på 114, hvis man har relevante oplysninger i sagen, skriver Christian Brinck fra Norjyllands Politis presseafdeling.

PET, Politiets Efterretningstjenestes pressefunktion skriver om sagen:

”PET kan ikke kommentere på konkrete personer eller organisationer”.