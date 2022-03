Højsæson for farver og dufte på planteskolen

Nygårdsminde planteskole står lige nu i begyndelsen af den suverænt vigtigste tid i deres årsrytme - det er nu, at folk vil i haven.

- Så snart solen skinner, så vågner havefolket, konstaterer gartner Frank Sølvmose.

- Så kribler det i fingrene, som de selv siger. De vil gerne i gang, fortæller planteskolens indehaver, Susan Melsen.

- Vores livsnerve, det er solen, og den har været sød. Og det ser godt ud fremadrettet, supplerer Frank Sølvmose.

Faktisk er planteskolens højsæson så koncentreret, at det er de fire måneder, de nu har taget hul på, det virkelig betyder noget, og hvor hovedparten af aktiviteten foregår.

- 80 pct. er i marts, april, maj og juni, fortæller Frank Sølvmose.

- Om efteråret får vi et lille boost, men om sommeren nyder folk haven eller tager på ferie, fortæller Susan Melsen.

Altså er det nu, der skal knokles igennem på planteskolen.

- Efter en mørk og kold tid kommer varmen og lyset. Folk vil gerne ud, og folk vil gerne have fjernet alt dét, der minder om vinter, fortæller Susan Melsen.

Forud for den travle tid har der også været aktivitet på planteskolen - her har de bygget hele butikken op igen og fået varer hjem, så den kunne stå klar til kunderne.

Farverige blomster

Lige nu er det især hornvioler, stedmoderblomster og løgvækster, der er rift om.

- Det er varme, dufte og lys, der kommer nu - det er den bedste tid på året, mener Susan Melsen.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Dét folk mangler, det er noget farve på tilværelsen, mener Frank Sølvmose.

Og det kan man få af blomster. Dem har de i mange farver og udformninger. Hyacinter, påskeliljer og vibeæg har de for eksempel mange af.

Men de vigtigste lige nu er hornvioler og stedmoderblomster, som man kan få i mange farver.

Indenfor køkkenhave kan man også gå i gang nu, hvis man fx gerne vil have tomater, peberfrugter og chilifrugter.

- Det er altid aktuelt på den her tid af året, siger Susan Melsen.

Forspiring af kartofler er det også sæson for. Og hækplanter.

Men faktisk kan man nærmest alting i haven lige nu.

- I princippet kan man næsten gå i gang med alt, siger Susan Melsen.

- Så længe man kan grave et hul, så kan man plante, fortæller Frank Sølvmose.

Skiftede branche

Susan Melsen er egentlig uddannet indenfor it, men for omkring 12 år siden kom hun ind i havebranchen som ansat på planteskolen, som hun senere kom til at være indehaver af.

Hun var glad for at skifte til noget helt andet.

- Med it sad jeg med telefonen. Nu er jeg ansigt til ansigt med kunder, og det passer jeg bare perfekt ind i, smiler Susan Melsen.

Hun har lært faget af Frank Sølvmose, som har været i branchen i 32 år. Han nyder friheden i arbejdet, og en del af hans arbejde er også at være ude og være med til at skabe nogle ting i folks haver.

Selv om de begge brænder for alt med have, er det dog ikke i haven, man finder dem, når de endelig har fri.

- Man lægger planterne, når man er på vej hjem, konstaterer Frank Sølvmose.

Susan Melsen fortæller, at hun hverken har have eller balkon.

- Mine stueplanter dør for mig. Når jeg kommer hjem, er det mad og seng, smiler hun.

Senere på året går årsrytmen på planteskolen ned i gear - om efteråret er der mere tid til at samle energi til en travl sæson året efter.