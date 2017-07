Højt humør i cup

DRONNINGLUND: - Denmark is so nice, and my team and I love to be here in Dronninglund, siger 15-årige Tamara fra Chile.

Med nummer ni på ryggen spiller hun for en af de 241 hold, der netop nu deltager i håndboldturneringen Dronninglund Cup.

Dagplejer Birgitte Schwartz har taget de små supportere Thais og Silja med som opbakning til et lokalt hold.

Med et stort smil på læben forklarer hun på engelsk og med masser af rullende r’er, at spillerne elsker at være med i Dronninglund Cup og har store ambitioner.

- Vi har et rigtigt godt hold med mange hurtige spillere, så vi håber og tror på, at vi kan gå hele vejen og vinde finalen, forklarer Tamara, der til daglig spiller i den chilenske storklub Club Italiano Handball, som har hjemmebane nær Chiles næststørste by, Valparaiso.

Foto: Nicolas Cho Meier

Holdets træner Felipe Barrientos forklarer det italienske i klubnavnet med, at klubben blev grundlagt af italienske indvandrere.

Som holdets træner er Felipe Barrientos helt enig med sin spiller, Tamara.

- Vi har siden 2012 været med i Dronninglund fem gange og vundet turneringen før, så det håber jeg også vi gør i år, siger han, mens formiddagens kamp mod Sierslev Håndboldklub giver endnu en klar sejr og bringer chilenerne et skridt tættere på at kunne løfte året cup.

Foto: Nicolas Cho Meier

Træneren tilføjer med stolthed, at klubben hjemme i Chile har vundet det nationale mesterskab.

Et par baner væk fra chilenerne skærer dommerens fløjte gennem et hav af larmende norske kobjælder og kalder et et af de lokale hold fra Dronninglund til kamp.

Foto: Nicolas Cho Meier

Stor lille support

De seje 10-årige drenge løber på banen til bifald, og en af dem der bakker holdet op er Birgitte Schwartz.

Hendes søn Mikkel er nemlig med på holdet, og hun har faktisk taget et helt dagplejehold med som supportere til det lokale hold.

- Jeg er dagplejer, og sammen med fire andre dagplejere er vi her med alle ungerne, fortæller Birgitte Schwartz i en rundkreds af barnevogne og nysgerrige småbørn, der så småt er ved at lære, at når man svinger hænderne sammen, så siger det "klap" - hvis hænderne altså rammer hinanden.

Foto: Nicolas Cho Meier

- Jeg har taget mine fire dagplejebørn med, for det er en super dejlig udflugt, hvor vi møder hinanden til en hyggelig snak. Og børnene får en rigtig god oplevelse. Den bliver nok ikke ringere, når vi skal have frokost, for i dagens anledning er der pomfritter, smiler hun.

Der er også store smil på læben hos Christen Hansen Bager, der er med i Dronninglund Cups ledelse.

Foto: Nicolas Cho Meier

Plan med udfordringer

- Vi har hele 241 hold med i årets cup, og der er nok noget der ligner 3600 mennesker. Så det giver os nogle udfordringer med indkvartering, men jeg synes, at vi foreløbig har fået løst tingene på en fornuftig måde, siger Christen Hansen Bager.

Foto: Nicolas Cho Meier

Han er glad for, at turneringen i hvert fald de første dage ikke har haft mange alvorlige uheld.

- En fransk spiller var dog så uheldig at brække et kraveben. Men vores dygtige samaritter sendte spilleren videre til sygehuset, og nu er spilleren allerede tilbage hos sine kammerater igen, fortæller Christen Hansen Bager, mens en stor lastbil med de daglige ca. 2200 måltider og anden catering bakker op til cuppens base på skolen, hvor de første sultne gæster allerede gør sig klar.

Foto: Nicolas Cho Meier