Hørecenter i sundhedshus

BRØNDERSLEV: Der bliver endnu en aktivitet i Brønderslev Sundhedshus. 4. december flytter Høreapparatet - Ørelægernes Hørecenter til huset.

Formanden for bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S, Mogens Nørgaard, er glad for at kunne byde velkommen til et nyt tilbud i Brønderslev Sundhedshus.

- Jeg glæder mig over, at vi nu har indgået aftale med Høreapparatet - Ørelægernes Hørecenter. Med deres indflytning i Brønderslev Sundhedshus er der nu en meget bred vifte af sundhedstilbud i huset, siger Mogens Nørgaard.

Brønderslev Sundhedshus er etableret, så det understøtter mulighederne for at danne et unikt fagligt fællesskab med udgangspunkt i et lokalefællesskab. Et af formålene ved et sådant fællesskab er, at det kan medvirke til at skabe et bedre samspil mellem de forskellige aktører på sundhedsområdet. Det kan ligeledes skabe nye professionelle miljøer og dermed styrke fagligheden, samarbejdet og kvaliteten i opgaveløsningen på tværs.

Mandag 4. december er Høreapparatet - Ørelægernes Hørecenter klar til at tage imod de første kunder. Audiologiassistent Ronni Mølgaard, glæder sig meget til at komme i gang i Brønderslev Sundhedshus.

- Vi glæder os til at flytte ind i Brønderslev Sundhedshus, fordi det vil give et naturligt tættere samarbejde med andre faggrupper. Vi kommer derudover i lyse og venlige lokaler med indbydende ventefaciliteter, siger Ronni Mølgaard.

Butikken tilbyder professionel behandling af høretab med sidste nye teknologi indenfor høreapparater. Butikken forhandler høreapparater fra tre forskellige producenter, og man kan derfor vælge mellem flere forskellige produkter.

I dag har butikken til huse i Vestergade i Brønderslev.

Butikken har åbent mandag kl. 8-16, onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8.30-14 og hver anden fredag kl. 8-14. Butikken henstiller til, at man booker tid, så der er tid til behandlingen.

Flere oplysninger kan findes på Høreapparatet - Ørelægernes Hørecenters hjemmeside: hoereapparatet.dk