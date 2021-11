Hørte eksplosion i køkkenet: Skyndte sig ud af lejligheden

Sagde sit job op som 39-årig: Nu står Sofie bag kæmpe-succes Sofie Ellegaard er vokset op som en del af et fællesskab på et vandrehjem i Horsens, hvor hendes far var selvstændig. Drømmen om at have sit eget har været en del af hende nærmest lige siden, men det var ikke det første, hun sprang ud i