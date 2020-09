Holder snuden i sporet: Sara hjælper hjerneskadede patienter med assistance fra dyreriget

BRØNDERSLEV:En hjerneblødning, en blodprop eller en arbejdsulykke kan pludselig forandre hverdagen.

Både de fysiske og kognitive evner kan blive helt eller delvist sat ud af spillet - og mange med en erhvervet hjerneskade kommer omkring Neuroenhed Nord i Brønderslev, hvor man arbejder med mange forskellige terapiformer og tiltag for at genoptræne patienterne.

Hvad mange måske ikke ved er, at der cirka en gang om ugen kommer en vovse med fører på besøg for at hjælpe med at bringe patienterne på fode igen - et tiltag, der går under navnet ”dyreassisteret terapi” og som har ergoterapeut Sara Rømer Pedersen som ankerkvinde.

- Det kan være en patient, der har lammelser i hænderne, som giver godbidder til hunden - det er nemmere lige at gøre den bevægelse ti gange ekstra, når der står en hund og logrer med halen, lyder det fra Sarah Rømer Pedersen.

Også når de kognitive evner skal genoptrænes, kan det være en fordel at bruge hunden.

- En kognitiv opgave kunne være, at man i et hundespil beder patienten om at placere godbidder alle steder i spillet undtaget et enkelt. Det giver bare ekstra motivation, når der er pels og våd snude. Dyr kan motivere som ikke meget andet og skabe glæde i en svær tid, fortæller hun.

Den dyreassisterede terapi har været praktiseret med hjælp fra Trygfonden i en håndfuld år, men onsdag fik Neuroenheden mulighed for at booste arbejdet yderligere: Helga og Karl Kristensens Legat overrakte Sara Rømer Pedersen 10.000 kroner, så hun kan følge et modul på Aalborg Universitet om dyreassisteret terapi, pædagogik og rehabilitering.

Dermed får hun mulighed for at dygtiggøre sig yderligere på området til gavn for patienterne.

Fra venstre: Kristian Bech, ledende terapeut, ergoterapeut Sara Rømer Pedersen, borgmester Mikael Klitgaard - der også sidder i Helga og Karl Kristensens Legats bestyrelse - og ledende sygeplejerske Ellen Boelt. Foto: Thomas Nielsen

Legatets historie er kort fortalt denne: Helga og Karl Kristensen drev Stubdrup Østergaard fra 1949 til 1973 og fik et betydeligt beløb med sig, da de solgte gården. Herefter flyttede de til Brønderslev og blev engagerede i bevarelsen af Brønderslev Sygehus, som var truet af lukning i 1990’erne. Og da ægteparret ingen børn havde, besluttede de sig for at testamentere pengene til en fond, hvis hovedformål er at uddele penge til Brønderslev Sygehus (som nu er blevet til Neuroenhed Nord). Det blev altså til oprettelsen af Helga og Karl Kristensens Legat, som råder over en millionformue.

100 arbejdspladser

Neuroenhed Nord Brønderslev står i øvrigt i den specielle situation, at selv om der er indgået budgetforlig i Region Nordjylland, så er der ikke skabt fuldstændig klarhed over Neuroenhed Nords fremtid: Beslutningen om fremtidens fysiske rammer for neurorehabiliteringen i Nordjylland blev nemlig taget ud af budgetlægningen og bliver først truffet senere på efteråret. I dag er neuroenheden i Region Nordjylland fordelt på tre lokaliteter.

- Det er et fabelagtigt sted med 100 arbejdspladser. Det er der ingen grund til at centralisere - og det snakker jeg også tit med politikerne i regionsrådet om, siger Brønderslevs borgmester Mikael Klitgaard, der onsdag overrakte penge til Sara Rømer Pedersen, idet han også er bestyrelsesmedlem af Helga og Karl Kristensens Legat.