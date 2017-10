Hot Shots ramt af afbud

BRØNDERSLEV: Efter den gode gode kamp mod Sunds Seahawks var forventningerne hos Vendsyssel Hot Shots høje til ugens ligakamp mod Copenhagen FC.

- Desværre var der igen afbud fra fire spillere, og det har naturligvis stor betydning i både det taktiske oplæg og sammenspillet mellem spillerne, fortæller formand for klubben, Jeppe Bisgaard, på vegne af holdledelsen.

- Kampen udviklede sig til at blive den forventede tætte affære med skiftende føringer og med periode resultaterne 1-1 efter 1. periode, 4-5 efter 2. periode, og 6-9 ved slutfløjt.

- Sidste periode startede som lyn og torden og inden for syv minutter blev der scoret fem mål - tre til Copenhagen og to til BFC Vendsyssel Hot Shots, så stillingen syv minutter inde i tredje periode var 6-8.

- Det betød, at Brønderslev-mandskabet måtte frem på banen for at ændre på situationen, men bolden ville ikke ind over stregen. Ikke fordi der ikke blev kæmpet godt nok fra Brønderslev-mandskabets side. Holdet var bare ikke særligt heldig i afgørende situationer, med bl.a. to skud på overliggeren. Da så yderligere holdet blev straffet med to udvisninger i kampens sidste minutter og måtte spille de sidste fire minutter af kampen med en spiller på udvisningsbænken, blev det naturligvis yderligere op af bakke. Den situation udnyttede Copenhagen til 20 sekunder før slutfløjt, at score til slut resultatet 6-9.

- Næste kamp er onsdag 8. november mod Blackhawks i Frederikshavn. Det bliver en stor opgave for holdet, der skal spille op til sit absolutte bedste for at hente point i den kamp, slutter Jeppe Bisgaard.