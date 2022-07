Hotel har tre unge elever på en gang - Camilla vil gerne have sit eget hotel i fremtiden

DRONNINGLUND:Væggene på et hotel danner rammer om mange oplevelser og skæbner for virkelig mange mennesker - ikke kun på de mange værelser, hvor gæsterne tjekker ind på deres vej, men også blandt de mange mennesker, der gennem årene har deres arbejdshverdag på hotellet. Sådan er det også på Dronninglund Hotel, som tæller 70 værelser.

Dronninglund Hotel er arbejdsplads for 50 personer, og lige nu er de også uddannelsessted for tre unge elever - Liv Schmidt Jensen, som er tjenerelev, Camilla Stadsvold Jespergaard, som er receptionistelev og Mathias Frøstrup, som er kokkeelev.

Fælles for dem er, at de brænder for at blive gode til deres fag.

Liv Schmidt Jensen har været tjenerafløser som ungarbejder i et fritidsjob, og her fattede hun interesse for området.

- Jeg synes, det er ret fedt med arbejdstiderne. Det er ikke sådan et 7 til 16 job. Det er meget eftermiddag og aften, og også weekend. Det varierer meget og er ikke det samme hele tiden, fortæller hun.

Dronninglund Hotel har pt tre elever på en gang - en receptionist, en kok og en tjener. Dronninglund 23. juni 2022. Foto: Kim Dahl Hansen

Hun kan også rigtigt godt lide selve tjenerfaget.

- Jeg kan rigtigt godt lide at have med mennesker at gøre - det har man meget i tjenerfaget, fortæller Liv Schmidt Jensen, der nyder kontakten med restaurantgæsterne på hotellet, hvor de ofte møder gæsten flere gange.

- Man får et forhold til nogle af gæsterne og har en helt anden kundekontakt, oplever hun.

Den første gæster møder

Camilla Stadsvold Jespersgaard er faktisk også udlært tjener, men nu er hun altså i gang med at uddanne sig til receptionist.

- Jeg synes, det er interessant at komme hele vejen rundt. I receptionen får jeg indblik i andre ting også, fortæller Camilla Stadsvold Jespersgaard, der også kan lide at komme rundt og være med til de mange forskellige funktioner, der er på et hotel - hun kan stadig gå ind som tjener nogle gange, og hun kan også gå i opvasken.

Som receptionist er man helt i front i forhold til gæsterne og er en vigtig del i at få dem til at føle sig velkomne.

- Jeg er det første og det sidste, gæsterne møder, pointerer Camilla Stadsvold Jespersgaard.

Dronninglund Hotel har pt tre elever på en gang - en receptionist, en kok og en tjener. Dronninglund 23. juni 2022. Foto: Kim Dahl Hansen

Sprog er også en vigtig del, for receptionisten skal kunne snakke med gæster fra andre lande og fx fortælle om seværdigheder i området. I det hele tager handler det meget om kommunikation i receptionen - der kommer gengangere, som de kender og snakker med om, hvordan de har haft det siden sidst, og det kan også nogle gange være problemer, der skal løses.

- Så gælder det om at sætte sig i gæstens sted og prøve at komme ud af det på en god måde for begge parter, siger Camilla Stadsvold Jespersgaard, der opsummerer:

- Vi er her for en ting, og det er at gøre gæsterne tilfredse.

Camilla Stadsvold Jespersgaard kan rigtigt godt lide at være en del af dét hold, der får hotellet til at køre rundt.

- Det er helt fantastisk, og kollegaer bliver en familie, siger hun.

Liv Schmidt Jensen supplerer:

- Der er mange spændende, sjove og udfordrende ting i det.

Dronninglund Hotel har pt tre elever på en gang - en receptionist, en kok og en tjener. Dronninglund 23. juni 2022. Foto: Kim Dahl Hansen

Sigter på eget hotel

Camilla Stadsvold Jespersgaard har en langsigtet plan med at uddanne sig på hotel.

- Jeg kunne godt tænke mig at få mit eget hotel på et tidspunkt. Nu vi jeg have uddannelsen, men på lang sigt vil jeg gerne have mit eget hotel. Det er i hvert fald en drøm, fortæller hun.

Dronninglund Hotel har pt tre elever på en gang - en receptionist, en kok og en tjener. Dronninglund 23. juni 2022. Foto: Kim Dahl Hansen

Hun kan også lide at være i et fag, hvor man kan bruge sin kreativitet, og hvor alting ikke kan slås op i en lærebog.

Blev fanget af mad

I køkkenet på Dronninglund Hotel finder man Mathias Frøstrup, som er gået i kokkelære. For ham tog det lidt tid at tune sig ind på, hvad vej han ville.

- Jeg har altid været i tvivl om, hvad jeg gerne ville, husker han.

Men da han gik på Dronninglund Produktionsskole, kom han i køkkenet, og det fangede ham. Derefter gik han i gang med grundforløbet på Tech College i Aalborg.

Dronninglund Hotel har pt tre elever på en gang - en receptionist, en kok og en tjener. Dronninglund 23. juni 2022. Foto: Kim Dahl Hansen

Hans interesse for at lave mad udspringer af flere ting.

- For det første, så smager det rigtigt godt. Og jeg kan godt lide at blande alting sammen for at se, om det smager godt, fortæller Mathias Frøstrup, der har haft forskellige opgaver og temauger på skolen.

Siden september har han være i lære på Dronninglund Hotel.

- Jeg kan godt lide, at ingen af dagene er ens. Der er altid en ny menu, fortæller Mathias Frøstrup.

Dronninglund Hotel har pt tre elever på en gang - en receptionist, en kok og en tjener. Dronninglund 23. juni 2022. Foto: Kim Dahl Hansen

Elever er en gave

Hotelchef på Dronninglund Hotel er Maiken Jensen, og hun fortæller, at de før har haft tre elever, men det er første gang, at de har tre indenfor hvert sit fag på én gang.

- Det er en god ting. De er gode til at fange de nye ting, og de er gode til at holde os andre ajour med forskellige ting. Der kan godt blive lidt vanetænkning, mener Maiken Jensen, der er glad for de unge elevers input.

Hotelchef på Dronninglund Hotel, Maiken Jensen, er rigtig glad for at have elever. Foto: Kim Dahl Hansen

- Når de er på skole og snakker med andre om andre måder, så kommer de tilbage og kan bruge det her, siger hun og peger på, at det er en branche i rivende udvikling, hvor der hele tiden sker noget nyt.

- Det er en gave for os at få elever, helt bestemt.