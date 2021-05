Hunde fjernet fra opdrætter: De gik i deres eget skidt

NORDJYLLAND:29 hunde af racen collie - dels voksne hunde og dels hvalpe - er blevet fjernet fra en opdrætter i Vendsyssel i en langvarig sag om manglende pasning af hundene, der ifølge dyreværnsforeningen Alle Dyrs Ret i Nordjylland gik i deres eget skidt.

- Hundene gik i en stor maskinhal direkte på gold jord og i sandjord i en hundegård. De gik bogstaveligt talt i deres eget skidt. Ejeren mente, at hundene kunne holde deres pels selv. Men det kan en collie altså ikke selv, når de går i al slags vejr mere eller mindre overladt til sig selv, lyder det fra formanden for Alle Dyrs Ret i Nordjylland Bettina Hvass.

Hun oplyser, at der har været et længere varende forløb, hvor der flere gange er hentet hunde hos opdrætteren, og at både dyreenheden ved Nordjyllands Politi og Embedslægen har været med på besøg hos opdrætteren.

- Vi har løbende talt med opdrætteren, og senest har vi hentet hunde - to tæver - på opdrætterens adresse sidste fredag, lyder det fra Bettina Hvass.

Hun fortæller, at det tog hele syv timer at få redt pelsen ud hos en af de voksne collier, der er blevet fjernet fra opdrætteren.

- Og så var hunden endda under fuld narkose. Det er bare så sørgeligt, når pasning af hundene vokser ejerne over hovedet, eller ejerne bliver syge, siger hun.

Bettina Hvass føler, at hun har haft en god dialog med dyreenheden ved Nordjyllands Politi i sagen, men hun føler samtidig, at der skete for lidt fra politiets side.

Politikommissær Henrik Jensen bekræfter, at politiet har været på besøg hos opdrætteren sammen med Embedslægen, og at der er en verserende sag mod opdrætteren.

- Vi har været inde over sagen og løbende været på kontrolbesøg hos opdrætteren. Og i den sidste ende her har opdrætteren så åbenbart fået nogle hunde hjem igen. Og lige nu er det opdrætteren selv, der har indgået en aftale med Dansk Kennel Klub og dyreværnet om at overtage hundene, fordi opdrætteren ikke kan kapere dem lige nu, konstaterer politikommissæren.

Om den verserende sag med opdrætteren siger han, at det kan ende med at blive en bødesag eller en retssag.

- Det kan vi endnu ikke sige noget om, siger Henrik Jensen.

Dyreværnets direktør Rikke Christensen-Lee siger til Nordjyske, at årsagen til, at sagen har kørt helt siden januar, er, at når politi og embedslægeinstitutionen skal ind over, så tager tingene tid.

- Så bliver der givet påbud, og så skal opdrætterne have tid til at leve op til påbuddene, før der igen skal kontrolleres. Så derfor vil der gå en del tid, før der kan handles, siger dyreværnsdirektøren.

Fjernelsen af de mange hunde fra opdrætteren i Vendsyssel har betydet, at Dyreværnets internater er fyldt med hunde og hvalpe i disse dage.

- Vi har aftaget de hunde, som "Alle Dyrs Ret" ikke selv har haft mulighed for at håndtere. Hundene bliver ikke aflivet, men de er for syge til at komme ud til familier. Det kommer til at tage tid at få dem restitueret - lang tid, fortæller Rikke Christensen-Lee.

Det var et opkald fra netop ”Alle Dyrs Ret”, der fik Dyreværnet til at køre ud til adressen i Vendsyssel.

Da Dyreværnets udrykningstjeneste kom til adressen blev der fundet 24 collier og collieblandinger, og der er mistanke om, at flere af tæverne er drægtige.

Alle hundene var ekstremt dehydrerede, underernærende og misligholdt.

Da der var behov for akut dyrlægehjælp til de mest medtagne dyr, blev flere straks kørt til vagtdyrlæge. Samtlige hunde og hvalpe er nu overdraget til Dyreværnet, der omgående fik bragt dem til organisationens internater i henholdsvis Kolding og Rødovre ved København. Her skal de igennem omfattende dyrlægeundersøgelser.

- Det er forfærdeligt at se, hvor dårligt mange af collierne har haft det, siger Dyreværnets direktør, Rikke Christensen-Lee. Lige nu er vi ved at foretage mere detaljerede undersøgelser af alle hunde og hvalpe.

- Vi har taget røntgen, blodprøver og behandlet en del af dem for voldsom blærebetændelse, og vores bekymringer på den lange bane er, at nogle af dem lider af en alvorlig øjenlidelse. Planen er derfor at få en specialist i hjertescanninger og en øjenspecialist til at undersøge hundene hurtigst muligt. For de her hunde har fortjent at få det bedst mulige liv, fortæller hun.

En kun 6-årig hund var næsten blind, havde meget dårligt hjerte, sammenvoksede ryghvirvler og stærke smerter og er derfor blevet aflivet.

Ud over den omfattende sag med collierne, ville skæbnen, at Dyreværnet få dage efter fik overdraget 16 gravhunde fra ejer fra Lolland. De syv voksne gravhunde og ni hvalpe var i bedre stand end collierne, men havde dog også behov for hjælp:

I sagen fra Nordjylland nedkom én af tæverne, Luna, med seks hvalpe samme dag, som Dyreværnet fjernede alle hundene. Både Luna og hvalpe blev anbragt hos én af Dyreværnets plejefamilier, mens alle de øvrige hunde befinder sig på foreningens to internater.