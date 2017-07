ASAA: På Sæbyvej i Asaa var der mellem lørdag klokken 18 og søndag klokken 09 indbrud, hvor tyvene havde fået adgang via et opbrudt vindue. De havde gennemrodet huset, men Nordjyllands Politi har endnu ikke overblik over, hvad der er stjålet fra adressen.

På en landejendom på Nordre Smalbyvej var der også indbrud via et opbrudt vindue. Heller ikke her er der overblik over, hvad der er taget.