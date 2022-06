Hjallerup Marked har en plan, hvis festen bliver for vild

HJALLERUP:Der er lagt op til et brag af en fest, når Hjallerup Marked åbner torsdag, og der klokken 20 blændes op for ANR Live koncert i det store markedstelt med blandt andre Kato, Fuld Effekt og Hedegaard på plakaten.

Her kommer mange unge, og festen har som resten af markedet ikke fundet sted siden 2019.

Hjallerup Marked er opmærksom på, at nogle unge kan få for meget at drikke og få brug for hjælp - og det kan man få to steder: I den faste bygning på den ene side af teltet, hvor Informationen ligger, og hos samaritterne, som holder til på den anden side af det store markedstelt.

- Vi har omkranset teltet, konstaterer formand for Hjallerup Marked Keld Nielsen.

Samaritterne ligger i et myndighedsområde, hvor der også er politi, Falck og paramedicinere til stede.

- Der er en paramediciner eller en ambulance hele tiden. Vi har aftalt med samaritterne, at de er bemandet godt, understreger Keld Nielsen.

Han peger også på, at der er sengepladser til, at der kan ligge 20 personer med overvågning.

Der vil være fest flere steder på Hjallerup Marked - også her i det store markedstelt, som står klar til at tage imod gæsterne. Foto: Kim Dahl Hansen

Ringer til mor og far

Erfaringen fra tidligere år er, at der godt kan blive brug for hjælp fra samaritterne og behov for at tage sengepladserne i brug.

- Nogen kan godt have brug for en pause. Vi ringer også efter far og mor, hvis det det er dét, der skal til, fortæller Keld Nielsen.

Der er fest i det store telt både torsdag, fredag og lørdag.

- Der er knald på alle tre dage, men det publikum, vi har, skifter lidt. Torsdag er det de unge mellem 18 og 25 år. Fredag og lørdag er det mellem 20 og 60, fortæller Keld Nielsen, der oplever, at det sjældent er de ældste, der har brug for en pause.

- Det ser vi ikke så meget. Det er mest torsdag. Men det kan ske.

Forebygger voldtægter

Da der sidste weekend var rigtig mange mennesker samlet til karneval i Aalborg, blev der anmeldt fire sager om voldtægt. Det har også Hjallerup Markeds bevågenhed at forhindre voldtægter.

- Det er jo en kamp om at forebygge alt det, vi kan, og det er jo dét med, at vi har folk nok til at gå rundt og tjekke op. Men i yderste konsekvens kan vi jo ikke garantere noget. Men vi er meget obs på det og har det med hele vejen rundt i vore sikkerhedssystem at holde øje med, om vi ser nogen, der skal hjælpes, fortæller Keld Nielsen.

Vagter og dehydrering

Der holdes også tæt styr på, hvor mange der kan være inde i teltet, og der er både vagtfirma og kameraer på plads.

- Der står to vagter i hver af de to indgange, fortæller Keld Nielsen, der peger på, at det er paramedicinere og myndigheder, der vurderer, om der skal lukkes flere folk ind.

Henrik Rys fra markedsudvalget fortæller, at der også holdes øje oppe fra scenen.

- Der er også scenevagter, der ser, om nogen bliver klemt eller ikke husker at drikke, fortæller han og peger på, at man hurtigt kan dehydrere i varmen, hvis man ikke får vand nok.

Henrik Rys fra markedsudvalget peger på, at man hurtigt kan dehydrere i varmen - scenevagter holder øje med, om der er nogen, der har brug for vand. Foto: Kim Dahl Hansen

- Da det var varmest, havde vi en vandslange og sprøjtede ud over publikum, husker Keld Nielsen fra et tidligere år.

Han opsummerer, at sikkerhed er vigtigt for markedet.

- Vi har forsøgt at gøre alt det, vi kan for at gøre det forsvarligt, og vi er opmærksomme på opgaven. Men vi kan ikke udstede garantier.