Hvor går grænsen for nytårsløjer?: Her mener borgerne klart, at den er overskredet

VENDSYSSEL:Trods stigende inflation er der stadig luft i budgetterne til at købe masser af æg, toiletpapir og kulør.

De tre ingredienser har været i brug i forbindelse med fejringen af nytåret - men på en sådan måde og i et omfang, at det minder mere om hærværk end nytårsløjer.

Det mener eksempelvis Louise Abildgaard Pedersen, der bor sammen med sin søster i Palægade i Jerslev.

Den 29-årige bager fejrede selv nytår hos forældrene, mens søsteren var på arbejde.

Det har ikke været muligt at vaske soya-striberne væk fra murværket. Privatfoto.

- Da jeg kom hjem søndag, tænkte jeg bare: "Det er løgn". Hele den ene side af huset var grattet ind i ketchup, kulør og flydende margarine. De har virkelig givet den fuld gas, lyder det fra Louise Abildgaard Pedersen.

Louise Abildgaard Pedersen. Privatfoto.

Selv om Louise Abildgaard Pedersen har været i gang med sæbe og rengøringsmidler, er der stadig tydelige spor på muren efter den kulør og det ketchup, hun har forsøgt at skrubbe væk.

- Normale nytårsløjer har jeg det så fint med, men de bliver overskygget af sådan noget her. Så bliver jeg både sur og ked af det, siger hun.

Hun vil nu undersøge, om nytårs-sporene kan fjernes på anden vis - ellers må udlejer tage stilling til, om det skal ende som en forsikringssag.

Halvanden trillebør

Naboen på Palægade, Maria Hansen, slap heldigvis for kulør på væggen, men hun synes også, at "løjerne" har taget overhånd.

- Der var masser af toiletpapir på taget og rigtig meget avispapir-konfetti i indkørslen. Jeg har kørt halvanden trillebør væk, og jeg er ikke færdig endnu - det kan også være svært at fjerne, når det er så vådt, siger Maria Hansen.

Nytårsaften kontaktede hun både de unge mennesker samt deres forældre for at påpege, at nu måtte det være nok. Men ifølge Maria Hansen var både børnene og forældrene rørende enige om, at det jo bare var nytårsløjer.

- Over gevind

10 kilometer derfra blev der også dryppet lidt malurt i nytårsbægeret hos Frank Holm på Frilandsvej i Brønderslev.

Privatfoto.

- Jeg kom hjem klokken 2.30 og parkerede bilen i indkørslen. Søndag går jeg så ud for at rydde op - der ligger et juletræ, og der er barberskum på vinduerne, og det er helt fint. Jeg lavede også løjer, da jeg var dreng. Men så ser jeg, at mit sidespejl på bilen er brækket fremad, og glasset er også slået i stykker. Så går tingene altså over gevind, og jeg har meldt det til politi og forsikringsselskab, fortæller Frank Holm.

Tre tomme æggebakker

På en adresse i Frederikshavn er nytårshumøret heller ikke helt i top.

I løbet natten fik Kirsten Kjeldsen på Sæbyvej i Frederikshavn nemlig besøg af en gruppe drenge med kasteskyts.

Æg har sat spor på væggen. Privatfoto.

- De kastede æg på huset - jeg var ude og rydde op bagefter, og der var tømt tre æsker med 15 i hver, fortæller hun.

Kirsten Kjeldsen har forsøgt at gøre rent, men der er tydelige striber på væggen efter udskejelserne nytårsnat.

- Jeg har meldt hærværket til politiet og skal også have snakket med mit forsikringsselskab, siger hun.