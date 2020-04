Hvordan skal Nyt Hedelund være?

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommune er gået sammen med Realdania og en gruppe af indbudte rådgivere om at udarbejde en forundersøgelse for et nyt samlingssted i Rhodondendronparken.

Forundersøgelsen skal pege på et koncept og en bæredygtigt forretningsplan for et nyt Hedelund.

Dette forarbejde skal til for at sikre, at Ny Hedelund hviler på en fremsynet og robust samarbejdsmodel, der på bedst mulig vis skaber synergi mellem Brønderslevs mange udviklingsprojekter og samtidig skaber liv og aktivitet i Rhodondendronparken året rundt.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Formand for styregruppen og formand for Teknik og Miljøudvalget Karsten Frederiksen udtaler:

- Arbejdet er kommet godt i gang, og vi har holdt det første møde i styregruppen. Arbejdet bygger videre på de mange ideforslag, som kom ind i forbindelse med borgermødet om Hedelund i april 2019. Derudover går vi nu i gang med at kontakte en række interessenter for at få bragt deres interesser og ønsker til et Nyt Hedelund på banen. Ambitionen er, at vi får skabt et sted, som summer af liv året rundt til gavn for både borgere og besøgende i Brønderslev.

Det rette hold aktører

Brønderslev Kommune og rådgivere vil i løbet af de kommende måneder tage kontakt til interessenter på tværs af skole-, sports-, fritids- og kulturinstitutioner og foreninger i Brønderslev, for at inddrage deres interesser og ønsker for et Nyt Hedelund.

Formålet med processen er i sidste ende at kunne sammensætte det helt rette hold af aktører, der i fællesskab kan løfte driften af Ny Hedelund og fylde både park og bygning med aktiviteter for Brønderslevs borgere og besøgende.

Grundet restriktionerne for offentlige forsamlinger, der kan forværre virusspredningen, vil de offentlige arrangementer i forbindelse med Ny Hedelund forundersøgelsen finde sted efter sommerferien.

I august vil alle interesserede blive indbudt til en festlig sammenkomst i Rhodondendronparken, hvor samarbejdspartnere omkring Ny Hedelund præsenterer deres vision for stedet.

Hvis du tilhører en forening eller institution i Brønderslev by vil du med al sandsynlighed høre fra arbejdsgruppen inden længe. Hvis du blot har interesse for projektet eller har kommentarer eller forslag til arbejdsgruppen, er du meget velkommen til at skrive til loa.dahl@99454545.dk