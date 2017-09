Hygge, silhuetter og harmonikamusik

SERRITSLEV: - Du er jo ikke til at kende uden din stok. Else Nørnberg, der er én af tovholderne på harmonika- træffet i Vendelbohallen i Serritslev, tager for 19. gang imod flere hundrede gæster til træffet, der byder på 11 timers harmonikamusik.

Men denne gang er det uden den hvide blindestok. Hun har nemlig gennemgået en succesfuld øjenoperation på Aalborg Universitets- hospital, så hendes syn er forbedret fra 5 til 30-50 procent.

- Så nu kan jeg se folk mod hidtil kun silhuetter eller kende dem på stemmen, og der er kommet farver på, siger hun. Det er bare skønt.

Og hun hilser på hver og én, der kommer, og hun kender hovedparten af dem.

Også på en anden post er det anderledes. 79-årige Jens Terkelsen, der plejer at lave kaffe, har meldt forfald. Men heldigvis er sygeplejerske Kirsten Christensen trådt til på den post.

Der brygges kaffe i ét væk til de mange gæster og harmonikaspillere.

Der laves omkring 1000 kopper kaffe en sådan dag. Og Jens Terkelsen har talt op, at han på de 17 år, han har været med, nåede at brygge 17.000 kopper kaffe trods sit handicap med kun én arm.

Omkring 700 deltagere

Omkring 700 deltager denne weekend i harmo- nikatræffet i Vendelbo- hallen, og de kommer fra hele Jylland og Fyn.

16 harmonikagrupper, der også kommer fra det meste af Jylland, indtager på skift scenen. Fem af grupperne er nye.

Blandt dem er Lonnie og Bent fra Flauenskjold, der med kort varsel er trådt til, da en af grupperne meldte afbud på grund af dødsfald.

- Vi er glade for, at Lonni og Bent kunne indtage den tomme plads, siger Else Nørnberg.

Der er venteliste for at komme med til træffet.

- Vi er kede af, at måtte sige nej til nogle grupper, men det er

Dagen blev indledt med sildebord, men mange kunne ikke vente med at indtage dansegulvet til de muntre toner fra de mange maveorgler.

De lokale plejehjem er inviteret med, og det har blandt andet Hellevadlund i Klokkerholm taget imod. Herfra er en bus med 10 beboere og hjælpere.

Én af de trofaste deltagere i træffet er Verner Thorgaard fra Skive.

- Jeg kommer hvert år. Jeg elsker harmonikamusik, fortæller han.

Til dagligt er han en del af Skive Harmonikaklub, der tæller 21 musikere. Men hans gruppe er ikke en del af træffet.

- Men jeg har fået lov til at spille med i De Glade Musikanter sammen med Else Nørnberg, siger han med et smil.

Et halvt hundrede frivil- lige fra Vendelbohallen og De Glade Musikanter er i sving en sådan dag.

Det var Else Nørnberg, der tog initiativ til træffet efter at hun i 1998 tog initiativ til at danne harmonikagruppen De Glade Musikanter i Brønderslev, som hun siden har været en fast del af.

Hun er trods sit synshandicap redaktør på flere web- sider

Else Nørnberg og formand for Vendelbohallen, Brian Larsen, fortæller, at de nu går i gang med at forberede 20-års fødselsdagsfesten næste år.

- Det skal fejres, og så må vi jo trække i smoking, lyder det fra nogle af de de frivil- lige.