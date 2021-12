Corona-ramt idrætshøjskole er kommet godt videre

BRØNDERSLEV:Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev var for få uger siden ramt af corona, hvor 14 elever fik en positiv coronatest.

Nu er situationen markant bedre på skolen.

- Det er faktisk gået ret fint, synes jeg, hvis man kan tale om det, fordi den her opfordring til at isolere sig har gjort, at vi nu har alle på nær en elev tilbage, og hun kommer onsdag, fortæller forstander Eva Terp-Hansen.

Ud fra et forsigtighedsprincip opfordrede skolen alle til at isolere sig for at undgå, at det trak ud i måske fem-seks uger med nye tilfælde, som man har set andre steder.

Det betyder, at man fra onsdag kan have alle elever tilbage, og at man kan afslutte året på en god måde, hvilket var et stort ønske fra skolens side.

- På lørdag sender vi elevene hjem og siger farvel til det efterårshold, fortæller Eva Terp-Hansen.

Derefter er medarbejderne fortsat på job den følgende uge, inden juleferien kan sænke sig over højskolen.