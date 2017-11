Idrætslivet ramt af nedskæringer

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Der har været en del debat om kommunens tilskud til idrætten i Brønderslev, efter at Brønderslev er røget 40 pladser ned ad stigen for idrætspolitik.

Formand for Idrætssamvirket Brønderslev, Søren Krog Jensen, slår fast, at idrætten er blevet beskåret.

- Det bliver stadigt vanskeligere at forsvare overfor vores medlemmer - idrætsforeningerne - at der skæres i idrættens vilkår.

I 2015 blev lokaletilskuddet barberet fra 75 til 65 procent.

Aktivitetstilskuddet er blevet beskåret år efter år.

Prisen for leje af lokaler stiger.

- Vi synes, det må være idrættens tur til at blive betænkt nu, siger Søren Krog Jensen.

- Lederne arbejder nærmest utrætteligt for at tilvejebringe gode muligheder for de mange unge - og såmænd også ældre mennesker - der nyder gavn af idrætslivet.

- Nu skal de have økonomisk fair arbejdsvilkår.

Vi taler ikke nødvendigvis om mange millioner.

- En halv million kroner ville såmænd gøre underværker.

- Hjælp os med at skabe mulighederne for at unge mennesker kan dyrke idræt og udvikle sig personligt frem for at hænge ude på gadehjørner og lave ulykker. Eller ældre, der sidder hjemme, frem for at dyrke idrætten og det sociale, lyder det fra Søren Krog Jensen.