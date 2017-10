Idrætslivet røg 40 pladser ned

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Brønderslev Kommune giver ikke idrætten særligt gode vilkår. Det fremgår af en landsdækkende undersøgelse, som Dansk Idræts-Forbund har lavet.

Brønderslev Kommune indtager en 66. plads ud af 93 kommuner i den store undersøgelse, hvor DIF sammenligner de danske kommuner med hinanden på baggrund af idrætsforeningernes vilkår.

"Idrætsforeningernes vilkår - rammer og vilkår" hedder undersøgelsen, som DIF Analyse står bag. Her rangeres samtlige danske kommuner (undtagen de fem små ø-kommuner) i forhold til hinanden. Det sker på baggrund af 21 parametre inden for de fire hovedområder frivillighed, faciliteter, økonomi og idrætspolitik.

Der er tale om en gentagelse af den undersøgelse, som blev foretaget for fire år siden forud for det seneste kommunalvalg. I forhold til undersøgelsen dengang er Brønderslev Kommune faldet 40 pladser tilbage på ranglisten.

DIF’s formand Niels Nygaard håber, at kommunalpolitikerne vil dykke ned i undersøgelsen og finde inspiration til, hvordan de kan forbedre vilkårene for idrætsforeningerne i deres kommune.

- Denne undersøgelse er et vigtigt redskab for kommunalpolitikerne, og jeg har en forventning om, at resultaterne bliver et tema i valgkampen, siger Niels Nygaard og fortsætter:

- Det er vigtigt, at så mange danskere som muligt oplever glæden ved at dyrke idræt.

- Samtidig er idrætsforeninger et kæmpe aktiv for kommunerne i forhold til blandt andet sundhed, fællesskaber og demokratidannelse.

Derfor er det i kommunernes egen interesse, at idrætsforeningerne har gode vilkår at fungere under. Det budskab, håber jeg, at politikerne tager med i valgkampen.

Parametrene i undersøgelsen er en blanding af objektive, statistiske tal og subjektive bedømmelser fra tusindvis af DIF’s foreninger.

Top fem i undersøgelsen er: 1. Gentofte, 2. Skive, 3. Nyborg, 4. Ishøj og 5. Høje-Taastrup.

Forundring

Brønderslevs borgmester Mikael Klitgaard (V) er noget forundret over Brønderslevs fald på 40 trin i undersøgelsen.

- Vi har ikke sparet på idrætten. Der må være andre ting, der spiller ind. Det skal vi have undersøgt, for det er da træls med den placering, når vores ry ellers er så godt, nemlig at vi gør meget for idrætten, siger han.