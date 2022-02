Ikke flere penge til Knæk Cancer

BRØNDERSLEV:- Jeg er rigtig ked af, at det er sådan, men den går ikke længere.

Det siger Dorthe Petersen, som for fire år siden åbnede genbrugsbiksen Guldloppen i Brønderslev. Formålet var at skaffe penge til Knæk Cancer og De Danske Hospitalsklovne, og det gik rigtig godt ... i hvert fald det første år. Byens borgere var flinke til at aflevere deres genbrugsting i butikken, og var lige så flinke til at købe andres ditto.

- Det første år kunne jeg aflevere 40.000 kr. til de to organisationer, og det var jeg rigtig godt tilfreds med, siger Dorthe Petersen.

Så kom corona-virussen til landet, hvilket betød, at Guldloppen måtte holde lukket.

- Men huslejen skulle stadig betales, siger Dorthe Petersen, som endte med at måtte gribe i sin private pengepung for at kunne fortsætte Guldloppen, et faktum, der trak tænder ud eftersom hun er førtidspensionist.

Og da butikkerne fik lov at åbne igen, var det blot et goddag til nye problemer.

- Jeg havde gode frivillige til at stå i butikken, men de er alle i risikogruppen i forhold til corona, så de meldte fra, siger Dorthe Petersen, som er endt med at kaste håndklædet i ringen.

- Omsætningen har simpelthen ikke været stor nok og jeg mangler frivillige, så nu lukker jeg ”mit lille barn”, siger hun.

Guldloppen er åben til og med februar, hvorefter det er slut. I øjeblikket sælger Dorthe Petersen sine lopper til stærkt reduceret pris, og hun har forlængst aftalt med Abbe Pieres Klunsere, Mødrehjælpen og Røde Kors, at de får de lopper, der ikke bliver solgt.

- Det er ærgerligt, for der er masser af kunder i butikken i øjeblikket - det er bare for sent til at jeg kan få det til at hænge sammen økonomisk, siger Dorthe Petersen, som oprindeligt åbnede butikken med det velgørende formål, fordi hun for år tilbage mistede begge sine forældre til kræft - og kender andre, som også er ramt af sygdommen.

- Nu skal jeg lige have afviklet Guldloppen ordentligt og så må jeg se om jeg finder på noget nyt ... og gerne noget med velgørenhed, siger hun.